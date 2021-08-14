COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新加坡施打率破7成領先全亞洲！外媒分析成功關鍵

▲李顯龍打疫苗。（圖／李顯龍臉書）
▲李顯龍打疫苗。（圖／李顯龍臉書）

記者李芷涵/綜合報導

2021-08-14 01:00:00

《四方報》報導，新加坡在此次疫情中表現亮眼，疫苗施打率更是領先全亞洲，根據《Our World In Data》指出，截至8月8日，新加坡一劑施打率達74.7%、二劑施打率達66%。當局更開放12歲以上尚未施打民眾無需預約，可直接前往接種站施打，顯示出新加坡成功的防疫故事。台灣和新加坡在防疫上有著十分相似的經歷，去年疫情爆發後兩國都被視為是防疫模範生，幾次面對疫情升溫也都能快速穩住。不過，在疫苗施打率上，台灣與新加坡卻仍有一段差距，專家分析指出新加坡疫苗政策奏效的幾大主因，可提供台灣借鏡參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新加坡的疫苗政策很大一部分歸因於政府迅速採購策略，根據《海峽郵報》指出，政府於去年4月就成立疫苗採購專責小組，在各種疫苗仍處於研發期時就召集專家學者到全世界尋找最有機率成功的疫苗，並由經發局與疫苗廠商洽談，了解各種疫苗的技術、有效性並評估成功率。在查看相關臨床數據後當局編列高達209億元新台幣預算進行採購儘早卡位，後續各部會也一起協調確保物流問題順暢、準備備用計畫等。疫苗採購專責小組成軍兩個月後就與莫德納簽約，後來又陸續與輝瑞和其他廠牌簽約，也因此在去年12月就拿到首批疫苗，是亞洲國家最早、全球第3拿到的國家。

新加坡財經分析網《Value Champion》分析報導也指出，除了迅速採購足量疫苗外，新加坡後續推展疫苗施打也相當順利，主要原因有三：較小且容易管控的地理及人口優勢、高度有效率的政府和健保系統、政府積極宣導衛教與疫苗接種優勢。

報導指出，新加坡人口僅570萬，國土面積728.3平方公里，不論領土或人口都很集中，而且它既是城市也是國家，沒有中央與地方的分權問題。省略了跨縣市的溝通作業、防疫政策也不需「因地制宜」，都使得防疫工作和疫苗施打計畫推行更具效率。而對幅員遼闊的美國或地形由分散島嶼組成的印尼而言，更容易出現中央與地方防疫政策不統一、疫苗發配到各地需面臨的物流時間及地理障礙等問題。因此，新加坡的地理環境在疫情下成為防疫上的優勢，人口數較少也使得新加坡所需疫苗劑量更少、能更快提升施打率以達到群體免疫。

就健保系統而言，報導指出新加坡的全民健保制度相當完善且有效率，而該國公民長期仰賴政府的健保，因此也建立了民眾對於健保系統的依賴和信任感，因此當政府透過公衛系統展開疫苗施打計畫後，民眾經常能透過該系統得知疫苗推展的相關進度和政策方針。此外，公立醫院的健全運作也提高疫苗發配和施打效率，而儘管公立醫院已經足夠應付施打疫苗的工作，新加坡衛生部仍持續建立新的接種站，3月時就建立7個接種站，到4月全國已有40個接種站，讓疫苗推展更加快速。

此外，報導也提及許多亞洲疫苗剛開始施打疫苗時，民眾的施打意願往往較低落；而新加坡政府則於疫苗施打之初，由總理李顯龍率先於一月公開進行施打，並持續積極進行衛教，以加強民眾信心。根據《Statista》數據指出，儘管新加坡疫情緩和，但人民施打意願從去年12月開打時的54%一路上升到今年6月中已經飆破9成，顯示信心持續上升；而根據《DW》引述一份調查指出，台灣在4月時仍只有29%成年民眾願意接種疫苗，而66%則表示不願意，對比新加坡於4月時已經有破8成意願，顯示出兩國疫苗意願差距。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.1%6.9%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀