新加坡施打率破7成領先全亞洲！外媒分析成功關鍵

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而新加坡財經分析網《Value Champion》分析報導也指出，除了迅速採購足量疫苗外，新加坡後續推展疫苗施打也相當順利，主要原因有三：較小且容易管控的地理及人口優勢、高度有效率的政府和健保系統、政府積極宣導衛教與疫苗接種優勢。
報導指出，新加坡人口僅570萬，國土面積728.3平方公里，不論領土或人口都很集中，而且它既是城市也是國家，沒有中央與地方的分權問題。省略了跨縣市的溝通作業、防疫政策也不需「因地制宜」，都使得防疫工作和疫苗施打計畫推行更具效率。而對幅員遼闊的美國或地形由分散島嶼組成的印尼而言，更容易出現中央與地方防疫政策不統一、疫苗發配到各地需面臨的物流時間及地理障礙等問題。因此，新加坡的地理環境在疫情下成為防疫上的優勢，人口數較少也使得新加坡所需疫苗劑量更少、能更快提升施打率以達到群體免疫。
就健保系統而言，報導指出新加坡的全民健保制度相當完善且有效率，而該國公民長期仰賴政府的健保，因此也建立了民眾對於健保系統的依賴和信任感，因此當政府透過公衛系統展開疫苗施打計畫後，民眾經常能透過該系統得知疫苗推展的相關進度和政策方針。此外，公立醫院的健全運作也提高疫苗發配和施打效率，而儘管公立醫院已經足夠應付施打疫苗的工作，新加坡衛生部仍持續建立新的接種站，3月時就建立7個接種站，到4月全國已有40個接種站，讓疫苗推展更加快速。
此外，報導也提及許多亞洲疫苗剛開始施打疫苗時，民眾的施打意願往往較低落；而新加坡政府則於疫苗施打之初，由總理李顯龍率先於一月公開進行施打，並持續積極進行衛教，以加強民眾信心。根據《Statista》數據指出，儘管新加坡疫情緩和，但人民施打意願從去年12月開打時的54%一路上升到今年6月中已經飆破9成，顯示信心持續上升；而根據《DW》引述一份調查指出，台灣在4月時仍只有29%成年民眾願意接種疫苗，而66%則表示不願意，對比新加坡於4月時已經有破8成意願，顯示出兩國疫苗意願差距。
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