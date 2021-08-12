情人節跟曲盤約會！新北市圖推出「老派黑膠約會」活動
七夕情人節即將到來，新北市立圖書館三重南區分館特推出「懷舊黑膠」線上講唱會的活動，帶大家感受不同時代的音樂溫度：從今（12）日起至15日還有七夕限定的「老派黑膠約會」活動，只要憑新北市立圖書館的借閱證，便可以免費把黑膠唱片借回家。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-12 11:09:31
新北市立圖書館長王錦華表示，8月14日為七夕情人節，雖然微解封，但疫情起伏捉摸不定，為讓大家可以安心過節，以「曲盤」黑膠音樂為主題打造的三重南區分館，特別推出「懷舊黑膠」線上講唱會活動；透過資深音樂人講述及播放黑膠唱片經典歌曲，搭配演唱的方式，邀情人們一起來聽懷舊復古的老派音樂，感受時代與聲音的故事，來一場浪漫的文青約會，重溫往日時光。
王錦華說，「懷舊黑膠」線上講唱會的活動，從8月13日起至11月將陸續推出臺語歌后邱蘭芬、民歌巨擘陳宏銘（小烏鴉）、歌舞天王金澎 （小黑人），及創作大師黃仁清的黑膠音樂故事，透過不一樣的方式，帶大家進入臺灣音樂的時光隧道；從今日起至15日止，也首度開放黑膠唱片外借，讓老情人們回味過往的甜蜜歲月，年輕一代感受黑膠唱片的魅力。
新北市立圖書館指出，永和分館於8月14日的七夕情人節當天，也有「儀式感的幸福」線上情人手作活動，將教大家DIY甜點香氛蠟燭，色彩繽紛的馬卡龍造型香氛蠟燭，充滿浪漫的戀愛滋味，甜蜜指數破表，絕對是最浪漫，心意滿點的情人節禮物！只要8月份於圖書館借書，便可免費報名參加，詳細的活動資訊及報名方式，請至新北市立圖書館的網站查詢。
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