允台設處引中國不滿　立陶宛大使證實：已被北京要求離開

立陶宛因同意讓台灣設立「台灣代表處」，引起中國當局不滿，宣布要召回駐立陶宛大使以外，還要求駐中國大使離開。立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）11日晚間證實，她已經收到北京要求離開的通知，將會在隔離期滿後走人。





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米凱維切涅透過電子郵件向《法新社》證實，已經收到北京的通知，要求她盡快返回立陶宛。米凱維切涅表示，她才剛剛抵達北京，就接獲她必須離開的通知。而米凱維切涅目前正在進行為期21天的隔離檢疫，「但隔離一結束，我可以移動的時候，就會離開。」





近來台灣與立陶宛關係顯著升溫，立陶宛同意讓台灣在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，並表示會在今年秋天於台灣設立辦事處，此舉引發中國當局不滿。中國外交部怒發聲明，稱立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣佈允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。





對於中國的舉動，立陶宛外交部10日發聲明，表示相當的遺憾。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）也向媒體表示，中國與立陶宛的關係應建立在相互尊重的原則之上，而立陶宛作為一個主權國家，在不違反國際義務的前提之下，能自行決定與哪些國家或地區發展經濟和文化關係。





歐盟發言人也力挺立陶宛，不認為不認為在台灣設處有違反歐盟的一中政策。這是首度中國因“台灣”代表處而自歐盟成員國中召回大使。



