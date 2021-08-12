提防疫3大原則　蘇貞昌：邊境嚴防、迅速疫調、施打疫苗

行政院今（12）日召開行政院會，行政院長蘇貞昌在會中針對COVID-19疫情表示，許多鄰近國家處在疫情最高峰，台灣也不能因為目前相對穩定就自滿鬆懈，政府現階段秉持邊境嚴防、迅速疫調、施打疫苗三大原則繼續防疫。

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據行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌於院會中談及疫情狀況時表示，國際疫情現在更嚴峻，鄰近國家都處於去年疫情爆發以來最高峰，日本已經連續8天單日確診破萬、印尼單日破3萬例、泰國與馬來西亞都超過2萬，台灣這一周都維持1、20例，甚至能降到個位數，疫情可說平穩可控，但是不能自滿鬆懈，現階段重點放在邊境嚴防、迅速疫調、施打疫苗3大原則。

蘇貞昌說，嚴防邊境，應落實入境三篩、嚴查走私偷渡，也要視國內外疫情狀況，滾動檢討邊境防疫措施。他也提到，各部會應就各場所鬆綁訂定防疫指引，且要清楚可行，並與相關業者溝通，若有確診案例發生時，要快速匡列接觸者，讓一個小處所初期疫情迅速有效防堵，不要擴散。

蘇貞昌說，疫苗是全世界都在搶的防疫物資，現在國際又面臨變種病毒，大家都缺，比如越南五月跟輝瑞簽了共3100萬劑，7月只到貨9萬劑。儘管疫苗情勢如此，指揮中心仍費盡心力爭取，今天又有52萬劑AZ疫苗從泰國運抵，目前到貨已突破1000萬劑疫苗。

蘇貞昌也說，因為國外疫苗如此得來不易，政府才需要發展國產疫苗，昨天指揮中心宣布，將國產做為第六期接種的選項，目前已經登記高端疫苗的超過100萬人，下周一起就可以開始預約接種，政府對所有疫苗的安全與有效性都會嚴格把關。

蘇貞昌說，台灣疫苗接種速度在5月16日時大約是1%，後在預約平台建置、各地方政府努力之下，目前已經來到38% ，8月中前可望突破4成。上週指揮中心宣布維持二級警戒到8月23日，請指揮中心嚴密監測疫情，因為雙北才剛開放餐廳一周，許多營業場所、活動才剛鬆綁，各項新措施還有待觀察。

蘇貞昌說，面對疫情有幾次經驗，政府考量防疫為先，但也仍須兼顧生計與生活，基於鬆綁不鬆懈，各部會要保持緊戒審慎面對，疫情有變化就要立刻因應。