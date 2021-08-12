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洪孟楷、萬美玲催生「運動發展部」　林義傑到場相挺

▲國民黨立委洪孟楷（左一）、萬美玲（右一）盼《運動發展部組織法草案》儘速排審，林義傑（左二）也到記者會現場相挺。（圖／記者羅婉庭攝影，2021.08.21）
▲國民黨立委洪孟楷（左一）、萬美玲（右一）盼《運動發展部組織法草案》儘速排審，林義傑（左二）也到記者會現場相挺。（圖／記者羅婉庭攝影，2021.08.21）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-12 11:25:33｜2021-08-12 12:05:36

國民黨立委洪孟楷、萬美玲今（12）日召開記者會呼籲各黨團，針對《運動發展部組織法草案》提出相關版本，下會期由教育委員會優先討論，讓三級機關體育署升格為運動發展部。

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由洪孟楷領銜於立法院第三會期第一次院會一讀通過的《運動發展部組織法草案》，草案點出現行體育署編制人員不足，竟比台北市體育局還少，僅一百多人，無法以全力支持我國運動產業發展，呼籲成立「運動發展部」獨立，等同升格體育署，囊刮所有體育相關事業，他希望各黨團呼應，提出相關版本，並提出政院版，由教育委員會優先討論。

另外，洪孟楷指出，行政院成立之運動發展委員會，從2019年起長達一年半沒有開會。他表示，如果政府真的重視，應真正從上到下徹底重視運動項目的方方面面。

洪孟楷表示，《運動發展部組織法草案》中，囊括運動政策規劃、運動產業發展、競技運動發展、國際賽事交流、國際賽事爭辦等項目，幫助體育產業未來整體發展。我國運動選手在奧運中拿到許多好名次，政府應從上到下改造，從根本面支持，盼未來陪有更多戴資穎、林昀儒、黃筱雯、李洋與王齊麟。

洪孟楷說，過去政府疊床架屋事件層出不窮，民進黨上任後成立很多組織，但回歸重點，運動發展部非常重要，應藉由這次組織改造，將相關部會一併調整，增加人力、預算與法源。

萬美玲則指出，企業有心栽培選手，但稅額優惠的部分被卡在財政部。針對《運動產業發展條例》第26之2條提出修正案，「政府應設置企業捐贈運動產業專戶」，以專戶讓企業挹注體育產業發展，無論是職業或業餘運動項目，均能扣抵相關稅額。萬美玲指出，在她的提案中，企業捐贈運動產業額度在2000萬元以內額度，都能夠獲得250％免稅額度；其中也列出但書，在企業捐贈的專戶中，捐贈金額的20％必須作為運動員培育。

萬表示，當初教育委員會審查時，教育部有下指導棋，主因是財政部擔憂發生稅損問題，但是唯有提高捐贈總額、減稅百分比，企業才會有意願投入運動產業。萬美玲表示，未來在運動產業發展上，政府應給予更好的環境、更多的預算。目前體育署與教育部在決議時處處掣肘，呼籲《運動發展部組織法草案》儘速排審、通過。

超馬選手林義傑表示，他對於《運動發展部組織法草案》樂觀其成，若主管機關停留在三級機關，很難對於運動人才培育有所幫助，他也強調政府不應依賴黃金計畫，應儘早建立制度，從社會全方位培訓選手。林義傑舉例，日本奧委會不單一針對奪牌給予選手獎金，而是將體育運用在社會上，美國也是將經費回歸體育教育，因此美國最優秀菁英都在大學裡，高達27億美元的獎學金讓運動員去爭取，「台灣在這部分做得很少，而是將寶押在幾個選手上」。林義傑建議，「運動發展部門」應整合建設面、制度面、經濟面，將巨大等大型公司納入運動產業。

林義傑昨日於體育國是論壇上也指出，建議台灣參考美、日等國體育制度，皆是完善建立運動振興法法規制度，並非只是行政命令或規則，剖析美國與日本對於體育發展個別擁有專法支撐，發展模式最終普遍整合社會企業資源，藉由民間企業與運動員之間的合作契約，賦予運動員工作與訓練的保障，同時也能分擔政府預算，促使政府能夠專注於體育發展，並將運動回歸社會。

「體育是國家的，運動是社會的。」林義傑點出體育專法、運動發展部成立的可行性，強調國內雖然有運動產業發展條例、國民體育法等相關條例，但事務主管機關屬於教育部範疇，相關法規內並無明確針對運動員、教練以及運動產業相關人員的工作、權利予以保障；勞動部相關法則當中也無法明確定義運動員、教練、陪練員工作樣貌。一如公務人員因特殊身份關係有專法適用，運動相關工作人員在社會上的實質付出並無受到明確保障。
 

▲林義傑支持《運動發展部組織法草案》。（圖／記者羅婉庭攝影，2021.08.12）
▲林義傑支持《運動發展部組織法草案》。（圖／記者羅婉庭攝影，2021.08.12）

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