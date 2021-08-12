洪孟楷、萬美玲催生「運動發展部」　林義傑到場相挺

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美、日等國體育制度，皆是完善建立運動振興法法規制度，並非只是行政命令或規則，剖析美國與日本對於體育發展個別擁有專法支撐，發展模式最終普遍整合社會企業資源，藉由民間企業與運動員之間的合作契約，賦予運動員工作與訓練的保障，同時也能分擔政府預算，促使政府能夠專注於體育發展，並將運動回歸社會。

「體育是國家的，運動是社會的。」林義傑點出體育專法、運動發展部成立的可行性，強調國內雖然有運動產業發展條例、國民體育法等相關條例，但事務主管機關屬於教育部範疇，相關法規內並無明確針對運動員、教練以及運動產業相關人員的工作、權利予以保障；勞動部相關法則當中也無法明確定義運動員、教練、陪練員工作樣貌。一如公務人員因特殊身份關係有專法適用，運動相關工作人員在社會上的實質付出並無受到明確保障。