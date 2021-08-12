拿現金換五倍券　行政院：出錢必消費、確保刺激經濟目的

行政院將發行五倍券，惟執政黨內仍有諸多不同意見，尤以不讓拿現金出來換討論最熱烈，也讓各界關注，政院與黨內如何整合，是否會影響發行時間等。行政院發言人羅秉成今（12）日被問及此議題時表示，紓困已有發現金，這是把資源留給需要幫助的人，而不是普發；振興的部分，發券才能刺激消費，這是現金達不到的效果。

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羅秉成表示，確實有些聲音說要發現金，但其實政府在紓困已有發現金。他說，紓困1.0到3.0，總共有500多萬人受惠，今年紓困4.0也有超過900萬人受惠，這些都是受到疫情影響的產業跟個人，每個人大概可以領取1萬6000左右，從這個角度來看，是把資源集中在需要的人身上，所以不是普發。

羅秉成也說，紓困是用現金發放，振興主要是要刺激經濟，去年三倍券發行時的口號是「好領、好用、好刺激」，現金跟券不同的是，現金沒有期限，五倍券是有期限的，這樣才能短期刺激內需消費市場。

羅秉成說，一個人拿到5000元，他不一定存起來，但他也不一定馬上消費，時間會遞延，所以現金不會有短期刺激的效果；再者，能不能循環也很重要，現金替代性消費很嚴重，可能會用於還錢、繳稅、繳罰款，政府也沒有辦法限制拿現金做甚麼使用，但振興券用了以後，收到振興券的商家也可以再循環使用，這就是現金沒辦法的。

羅秉成也說，飲料店有人消費，但沒有辦法知道是不是用政府發的現金，但如果是用券，那就可以，很多商家也會願意再加碼，爭取大家去消費。像高雄市就提出加碼成六倍券概念，就是要爭取大家去高雄消費，這樣才能夠形成政策預期的目標，讓整個經濟在短時間內內需刺激。

羅秉成表示，振興券是全民參與式的經濟，每個人貢獻自己的1000元，出了1000元，就不會想浪費，一定會去消費，這可以讓全民共同參與，讓經濟刺激活絡。