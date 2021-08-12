桃源區代遭泥流沖走仍未尋獲　陳其邁：全力搜救中

高雄市桃源區民代謝宜真昨（11）日前往「明霸克露橋」慰問3個部落時，回程經過玉穗溪時遭泥流沖走，市長陳其邁指出，目前搜救人員已出動3艘橡皮艇、2架無人機及28名警消，分三組全力搜救當中，希望謝代表能平安無事。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-12 12:16:26
高雄市消防局第六救災救護大隊第三中隊副中隊長高銘竹上午指出，今日上午6點繼續搜救行動，消防局出動15車28人、3橡皮艇、2無人機、搜救犬，繼續前往明霸克露橋、撒拉阿塢橋、寶來二橋、六龜大橋間搜索落水失蹤的區代表謝宜真。 高雄市長陳其邁也呼籲桃源的三里的民眾，現在午後常常有大豪雨，氣候變化速度非常快，加上在河床的玉穗溪的土石還是非常的鬆軟，希望民眾不要冒險涉溪，現在包括公路總局的工程單位在施工的過程裡面，也必須嚴格管制，民眾進入工地，也已請區公所跟警察局能夠加強維安跟巡邏，希望民眾還是要特別小心。
由於目前交通仍不通，陳其邁認為，當務之急應將便橋修復，所以今天一早特別請楊明州秘書長，趕往桃源區與公路總局及相關工程單位討論斷橋修復施工，希望從原本預計20天工期，縮短進度到14天，原來玉穗溪的溪床已經比原來的路還要再高一公尺以上，所以我們希望能加速進行工程，趕快把便橋先打通再說，不然包括物資還有農作要出來都非常困難。