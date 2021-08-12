國民黨主席保衛戰！江啟臣拉攏王金平、趙少康 爭取支持
國民黨主席選戰今（12）日進行領表作業，爭取連任的國民黨主席江啟臣由助理代為領表，江啟臣一早到三重與前立法院長王金平合體出席祈福法會，再趕回黨中央，參加青年部舉辦的網紅青年營，與中廣董事長趙少康同台，盼拉攏王金平、趙少康爭取支持。
記者余祥／台北報導
2021-08-12 12:45:53｜2021-08-12 12:46:01
媒體詢問趙少康黨主席要支持誰？趙少康說，自己還在觀察中，江啟臣與前主席朱立倫，都還沒有完整提出理念，未來兩人都會發表政見，再來看誰的政見對國民黨與台灣有利、看誰最能帶領國民黨打贏2022與2024年選戰。
至於媒體追問，最近常與江啟臣同台，是否代表挺江？趙少康說，他是出席國民黨的活動，跟個人無關，朱若有活動邀請他參加，他也會參加。
媒體在三重祈福法會詢問王金平，是否力挺江啟臣？王金平則說，他現在已經離開黨部、政界，只能祝福所有參選人，並沒有要表態支持誰，除了江啟臣之外，朱立倫、前彰化縣縣長卓伯源都來拜訪過他，他認為只要有好的理念，能讓黨員共同接受，大家自動會支持，期勉他們將來為黨奉獻、重振黨魂，讓黨的組織更堅強壯大，重新獲得執政機會。