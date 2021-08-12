瞞韓國政府訪台　美議員曝炫風訪台過程秘辛

台灣今年5月爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，更因此開始大鬧疫苗荒。6月時美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）組跨黨派團炫風訪問台灣，但這次搭乘的是美國軍方運輸機，而不是過商用機，引起熱烈討論。達克沃絲10日接受訪問時透露當時訪台細節以及艱辛過程，其中指出，這趟訪台行程並沒有告訴韓國，目的就是為了要避免讓首爾當局陷入尷尬局面，進而引發與中國的衝突。





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達克沃絲在今年6月時，與蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）組團炫風來台訪問，向台灣傳達美國跨黨派的支持，同時宣佈美國捐贈75萬劑疫苗，幫助台灣抵抗疫情。不過6月20日從美國送抵台灣的莫德納疫苗達到250萬劑。而當時她們乘坐的是美國軍方運輸機，而非商務客機，也引發討論。





達克沃絲10日接受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問時，提到她和蘇利文不斷推動白宮援助台灣，因為當時全球僅台灣受到中國打壓、無法順利獲取疫苗。達克沃絲也在訪問中透露訪台秘辛。





達克沃絲表示，訪台前夕才剛結束訪韓行程，當時代表團身處韓國，但是不確定在沒有商務飛機的情況之下，能否順利前往台灣。所幸美國政府同意派出軍機，從韓國的軍事基地將達克沃絲一行人接送至台灣。她透露，「事實上，我們無法告知韓國這件事情。」並且進一步解釋，從韓國前往台灣，會讓韓國和中國的關係陷入尷尬。向韓國政府隱瞞行程，屆時才能讓韓國當局否認，避免與中國引發衝突。「我們坐了2小時的車抵達軍事基地，在那裡等待3小時，再搭乘軍機抵達台灣。期間都沒有離開過機場，直接就地宣布計劃，好讓台灣知道他們並沒有被拋棄。」





達克沃絲在這段訪問中提到，台灣是世界上唯一被中國封鎖疫苗採購計畫的國家，並指出「美國將會提供400萬劑疫苗給台灣」，不過美國有消息人士隨後表示，目前已無捐贈計畫，認為達克沃絲在訪問中口誤。



