再度強調「3＋11不是破口」 陳時中：未影響到社區
中央流行疫情指揮中心昨（11）日宣布，將重啟台帛旅遊泡泡。對此，今日記者會上有媒體質疑，此舉是否會重演過去「3+11」的防疫破口。指揮中心指揮官陳時中回應，3+11政策僅有部分機組人員、諾富特員工受到影響，並未影響到社區，「並不是社會的一個破口」。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-12 15:43:13｜2021-08-12 15:47:58
針對外界質疑台帛旅遊泡泡的防疫措施太過寬鬆，陳時中說，帛琉全國已經都打了疫苗，且本土也是零確診，如果是包機沒有跟國外旅客混班的話，這會是相當安全的航班；此外，帛琉團旅客出發前得先做PCR，返台也要做5日加強版自主健康管理，且在自主健康管理期間也得要採檢深喉唾液、PCR檢驗，之後再進行9日的一般自主健康管理，這樣的防疫措施是很完整。
另外，陳時中也針對3+11政策的相關質疑做出答覆。陳強調，「沒有3+11的破口」，此政策沒有影響到社區，只有一些機組人員、機組員的家人以及諾富特員工染疫，但這僅是諾富特「裡面的一個事件」，算是群聚，並不是社會上的一個破口。
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