獨／不滿朱立倫插旗台中 紅派15日宴請黨代表、挺江啟臣
國民黨主席選戰升溫！前新北市長朱立倫日前宣布角逐黨魁後，就直搗現任主席江啟臣的大本營台中，獲台中過半黨代表赴宴相挺，此舉也挑動江啟臣敏感神經。據了解，台中紅派大老張清堂、議長張清照15日將在寶麗金市政店設宴，邀請台中黨代表出席，固樁意味濃厚。
記者余祥／台北報導
2021-08-12 14:20:48｜2021-08-12 14:23:58
朱立倫7日晚間在花蓮縣前縣長、無黨籍立委傅崐萁安排及陪同下，低調赴台中市與黨代表餐敘，獲得75位、過半數黨代表相挺，朱陣營踩地盤藉此瓦解江陣營大本營的政治意味不言而喻。
挺江啟臣的台中紅派大老張清堂及台中議長張清照特別在15日寶麗金市政店設宴宴請台中黨代表，固樁意味濃厚。
不過，有黨工爆料，在通知黨代表出席餐敘時，還被要求要問黨代表7日是否有出席朱立倫的餐敘，好像在政治審查，還有人私下跟黨代表拉票說，要力挺台中自己人（江啟臣）。
該位黨工說，這幾天剛好就是黨代表選舉領表的作業時程，黨工已經夠忙了，還要幫忙通知宴客信息，難怪會遭質疑黨務不中立。
國民黨文傳會副主委鄭照新表示，這是放話或誤傳，並無此事，至於餐敘，應該是議長作為黨代表聯誼會長定期的聯誼活動，而江啟臣是否有受邀，還要再確認。