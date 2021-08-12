自購52萬疫苗將從泰抵台　泰國代工AZ疫苗背景一次看

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泰國疫苗現貨短缺嚴重，和其他東南亞國家一樣，爭取獲得代工機會，以便獲取疫苗，而泰國在這場代工競賽中拔得頭籌，開始了代工之路。阿斯特捷利康（AstraZeneca）

不過泰國疫苗也不足夠，泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）成員納康（Nakorn Premsri）7月14日曾表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制

目前泰國提供給民眾的疫苗主要為科興疫苗和AZ疫苗，保護力超過90%的mRNA疫苗卻幾乎沒有。

泰國民眾對於疫苗政策的另一項不滿是，泰國目前使用的AZ疫苗主要來自泰國「暹羅生物製藥公司」代工生產，然而這間默默無聞的藥廠先前根本沒有任何疫苗生產經驗，卻因為是皇室所有而順利簽下AZ代工合約，引發民眾質疑。

由於這間藥廠由泰王百分之百擁有

，因此讓反對黨和一般民眾幾乎無法公開質疑、批評或要求檢視，否則可能將遭到當局以「不敬罪」（lese majeste）起訴，最高可被判15年刑期。

針對此藥廠，阿斯特捷利康泰國公司總裁提格（James Teague）曾透過新聞稿表示，阿斯特捷利康的夥伴暹羅生物科技（Siam Bioscience）在全球製造網絡中表現優異，以滿載產能運作，並且符合最高品質標準

我國自購的疫苗存貨，AZ只剩33萬劑、莫德納剩63萬劑，還有許多人未施打第一劑，現貨嚴重不足

AZ疫苗到貨，是7月27日從泰國廠運來的58萬劑AZ疫苗。