自購52萬疫苗將從泰抵台　泰國代工AZ疫苗背景一次看

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不過泰國疫苗也不足夠，泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）成員納康（Nakorn Premsri）7月14日曾表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制。如果該限制實施，馬來西亞、菲律賓及台灣都會受到影響。
據悉，阿斯特捷利康和暹羅生物科技簽約，由阿斯特捷利康轉移疫苗生產技術，並授權暹羅生物科學集團生產疫苗。但幾個月以來，泰國生產進度不如預期，導致疫苗生產和交付延遲，目前馬來西亞、菲律賓及台灣的疫苗現貨也因此延後收貨時間。由於時間拖延，各國均有抱怨聲浪，阿斯特捷利康泰國子公司在7月24日證實，從全球20個以上的供應鏈蒐羅額外疫苗供應給亞洲其他國家，同時積極催趕泰國交貨。
由於泰國疫情嚴峻、疫苗不夠和政府制度問題，泰國民間在近期又展開示威運動，訴求引進更多Mrna疫苗、刪減皇室預算以投入控制疫情和泰國總理辭職等等。目前泰國提供給民眾的疫苗主要為科興疫苗和AZ疫苗，保護力超過90%的mRNA疫苗卻幾乎沒有。
泰國民眾對於疫苗政策的另一項不滿是，泰國目前使用的AZ疫苗主要來自泰國「暹羅生物製藥公司」代工生產，然而這間默默無聞的藥廠先前根本沒有任何疫苗生產經驗，卻因為是皇室所有而順利簽下AZ代工合約，引發民眾質疑。由於這間藥廠由泰王百分之百擁有，因此讓反對黨和一般民眾幾乎無法公開質疑、批評或要求檢視，否則可能將遭到當局以「不敬罪」（lese majeste）起訴，最高可被判15年刑期。
針對此藥廠，阿斯特捷利康泰國公司總裁提格（James Teague）曾透過新聞稿表示，阿斯特捷利康的夥伴暹羅生物科技（Siam Bioscience）在全球製造網絡中表現優異，以滿載產能運作，並且符合最高品質標準，因此雀屏中選成為東南亞最大的疫苗代工國。然而生產速度過慢，影響泰國人民，也同樣衝擊急需疫苗的亞洲鄰國。在7月中旬，由於生產進度不如預期，阿斯特捷利康已向泰國提出要求，希望能將承諾出貨給泰國的所有6100萬劑疫苗交貨時間，從今年12 月延後到明年5月。這批疫苗都是由阿斯特捷利康在泰國的產線製造。目前泰國正全力製造供給給他國的AZ疫苗。
目前我國自購的疫苗存貨，AZ只剩33萬劑、莫德納剩63萬劑，還有許多人未施打第一劑，現貨嚴重不足。上一批AZ疫苗到貨，是7月27日從泰國廠運來的58萬劑AZ疫苗。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《越南、日本疫情延燒！因這原因「防疫模範生」失手》以利了解。
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