江啟臣提憲法九二　綠委：捏把冷汗、盼改台灣國民黨路線

國民黨主席江啟臣11日提出「憲法九二」的兩岸新論述，強調回到「不統、不獨、不武」的和平路線，推動「以人為本」的兩岸關係，引發各界討論。民進黨立委吳思瑤表示，提出這種論述都沒有實質意義，就是與台灣背道而馳；民進黨立委許智傑也說，希望江啟臣大破大立，走台灣國民黨的路線。

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國民黨主席將改選，現任主席江啟臣11日在其請假競選連任前的最後一次中常會中表示，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚，因此提出「基於中華民國憲法的九二共識」，回到「不統、不獨、不武」的路線。

江啟臣說，他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味的九二共識，繼續成為國人的主要選項，也能讓國民黨再次贏得人民的託付，並讓兩岸關係穩定。這樣的說法一出，引起各界討論。

吳思瑤對此表示，國民黨對中國的政策，已經沒有辦法獲得台灣社會的信任，且這種因為選舉提出的政見，毫無公信力，更沒有辦法受到人民信任。不論是江啟臣，又或者同樣競選主席的朱立倫，提出這些東西都沒有實質意義，他們長久的表現就是與台灣背道而馳。

許智傑則說，這所謂的新論述就是「舊鍋炒新飯」，了無新意。他說，其實現在中國會走到這個地步，都是他們自己造的孽，包括去爭霸世界、傷害西藏、香港與新疆的人權等，然而到現在江啟臣還看不出來中國退步，一味抱著沒有的九二共識不放。

許智傑也說，希望江啟臣可以大破大立，唾棄共產黨，走台灣國民黨路線，「我們反共不反中」 ，希望江啟臣也是。

民進黨立委郭國文則說，九二共識基本上在國內根本沒有共識，用一個不存在的東西作為一個新論述，這樣的前提就會讓人存疑，就連自家人朱立倫也都批評這是創造新名詞。

郭國文說，九二共識已被中國定調，就是一國兩制、和平統一，江啟臣卻到現在還死抱著九二共識，我國最大在野黨論述混亂、路線不清，特別是在黨主席改選期間，實在替國民黨的未來捏一把冷汗。