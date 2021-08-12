江啟臣「憲法九二」打安全牌　藍委：新名詞有助補強溝通

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江啟臣表示，國民黨應致力於兩項社會工程，包括和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。
對此，國民黨立委林為洲表示，九二共識是一個「描述」、「解釋」，重點在於憲法，定義了兩岸之間的關係，中國、台灣屬於一個中華民國，處於兩岸分治的現實狀況。黨內沒有疑義，民眾認為九二共識不符合現實，這就是「法理」與「現實認定」的差距，這如何細膩處理是未來必須面對的課題。
林為洲認為，修憲牽涉廣泛，甚至影響兩岸和平，大家非常謹慎，不只是國民黨課題，是中華民國所有政治人物與國人將來要面臨的課題。希望緩和漸進，將兩岸和平建立起來。林表示，「憲法九二」是「補強」過去論述，讓不了解九二共識的人願意了解，是以憲法為基礎作為兩岸和平談判的共識，進入新的時代，需要重新論述、詮釋一次，民眾比較容易理解。
另外，林為洲表示，朱立倫的「求同尊異」是談判的態度，提倡兩岸在尊重彼此差異的情況下談判。為了維護兩岸和平繁榮，不談判沒有和平，目前是用軍機圍繞與回應，維持下去不會開創和平的未來。
但是 ，林為洲認為「也沒有所謂不能創造新名詞」，九二共識畢竟很久了，很多人已經不了解，但中華民國憲法是不變的，九二共識加上憲法不會不好，畢竟憲法對於兩岸分治的意涵很清楚，民眾也很了解。
黨團書記長陳玉珍說，現在共機天天來繞台、兩岸神經緊繃，日本也希望台灣增加國防預算，期盼謀求區域和平。不過，陳玉珍也說，「憲法九二」聽起來是新名詞，但其實駐日代表謝長廷及總統蔡英文在國慶文告中都提過相同概念，但蔡政府實際作為都對中國大陸不友善，讓兩岸暗潮洶湧。她表示，用憲法處理兩岸人民的關係可能是目前唯一可行的方法，因此支持江啟臣論述。
立委李貴敏表示，江啟臣所提的跟原來在憲法架構下的兩岸論述內容一致，因九二共識已經被刻意污名化，早就脫離實質含義，民眾聽到這個名詞就排斥。因此，她可以理解江啟臣想創一個新的名詞，讓百姓知道這是基於中華民國憲法，並無賣台、舔共的意味，更沒有逾越憲法。
李貴敏表示，「新名詞」具有功能性，用來重啟與台灣民眾溝通，就這層面來說是好事；對美、中來說，至少不是否決掉過去的九二共識，回顧拜登曾說「就沒有義務防衛台灣」，他不希望台灣「添亂」。
李貴敏強調，若「憲法九二」有助於穩定台灣、重啟交流、開啟社會溝通、釐清不必要的誤會，最起碼能平息眼下的爭端，況且台灣長期是以出口為導向，要與世界做朋友。
不過，幾名資深立委皆認為了無新意。其中一名不分區立委表示，江啟臣的兩岸論述是打安全牌，內容沒有新意，也沒有新論述，但可以理解。他表示，之前在改革委員會沒有確立新論述很可惜，錯失了改革的重要里程碑。
該立委表示，無論是誰接任黨主席，兩岸論述對國民黨非常重要，早期這是國民黨強項，如今變成國民黨弱點。兩岸關係在蔡英文第一任沒做好，做到賴清德看不下去、出來挑戰，不過，基於兩個關鍵因素：中國大陸領導人習近平發表「一國兩制」的「台灣方案」，以及香港反送中運動，讓蔡英文保送上壘。
該立委認為，兩岸論述關係到中華民國未來發展，也關係到國民黨的生存，黨主席候選人在選舉過程中，面臨很多黨員的兩岸論述認定，選上後將面臨更多挑戰，同時也要體察國內多數民意，提出好的論述。
該立委表示，過去這段時間，改革委員會兩岸組沒有討論出下文，最一開始的版本讓美、中都不太滿意。現在才提出這版本，「算有點慢了」。他表示，無論朱、江，未來還要經過兩個關卡，第一關是黨內接受度？是選上黨主席的因素之一；第二關是人民皆不接受？選上黨主席後，論述能否取得廣大國人認同，進而關乎到大選， 能否獲得民意支持而勝選。