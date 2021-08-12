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永豐金看台股　黃蔭基：今年高點還沒過、上看18200點

▲台股從7月15日的高點萬八一路拉回至目前17200點左右，今年台股高點已過了嗎？永豐金首席經濟學者認為第4季或明年初有望再衝18200點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股從7月15日的高點萬八一路拉回至目前17200點左右，今年台股高點已過了嗎？永豐金首席經濟學者認為第4季或明年初有望再衝18200點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-08-12 16:13:16

台股從今（2021）年7月15日的高點18034點一路拉回至今（12）日收盤價17219.94點，今年台股高點已過了嗎？永豐金控首席經濟學家黃蔭基今日在法說會上表示目前盤面缺乏主流，恐震盪走低，預期低點在16500點，但因明年經濟成長可望逐季向上，台股高點仍可期，時間點可能落在第4季12月或明年1月，操作上可增加現金部位，以等待迷人價位。

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永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金今年上半年自結稅後盈餘85.7億元，創歷年同期新高，年成長51.7%，每股稅後盈餘0.76元，年化ROE為10.80%，每股淨值14.56元。金控上半年總資產也成長迅速，規模已達2.29兆元，較去年同期大幅成長15.5%。

對於金控上半年獲利大幅成長，朱士廷分析主要是核心收益持續維持雙位數的高成長，其中利息淨收益及手續費淨收益金額皆創下歷年同期新高。而證券對金控獲利貢獻比重已經提高至28.1%，與銀行的68.6%比重，為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎。

至於永豐金上半年利息淨收益107億元，較去年同期成長23.3%，主要受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，且資金成本控制得宜。上半年手續費淨收益92.3億元，較去年同期成長27.3%，成長動能來自於台股日均量增加，帶動證券子公司經紀手收的強勁成長。

朱士廷強調今年將持續依循強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管等5大營運重點，以更深化的營運方向，持續為股東創造最大的利益。

至於今年經濟展望，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示年初時就提到今年是「兩個翻倍、三個亮點」，而今年台灣經濟成長率預估可達5.74％，上半年比下半年好，「保5樂觀」，只是受疫情影響，今年經濟成長率會逐季下滑，但明年會逐季往上漸入佳境，呈現「PUMA」向上走勢。

至於通膨問題，他認為通膨是個議題，但現在還不用擔心，台灣目前也不嚴重，今年預估還不會升息，明年美國也不會升息，台灣升息機率同樣也不高。

對於台股走勢，黃蔭基分析這波走勢主要是航運股重挫後，出現見高的修正，加上景氣逐季下滑，預期大盤大盤低點會來到16500點，並建議可觀察大盤及台積電走勢，台積電若跌到540元以下就見買點，建議可增加現金部位，等待迷人價位。

不過，台股修正也不代表高點已過。他說由於明年經濟逐季往上，在台股修正過後，台股第4季到明年春節前，都有機會再重見高點，以PE的15倍估算，大盤高點將達18200點，高點在今年第4季12月或明年1月都有可能出現。

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