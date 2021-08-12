永豐金看台股　黃蔭基：今年高點還沒過、上看18200點

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對於金控上半年獲利大幅成長，朱士廷分析主要是核心收益持續維持雙位數的高成長，其中利息淨收益及手續費淨收益金額皆創下歷年同期新高。而證券對金控獲利貢獻比重已經提高至28.1%，與銀行的68.6%比重，為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎。
至於永豐金上半年利息淨收益107億元，較去年同期成長23.3%，主要受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，且資金成本控制得宜。上半年手續費淨收益92.3億元，較去年同期成長27.3%，成長動能來自於台股日均量增加，帶動證券子公司經紀手收的強勁成長。
朱士廷強調今年將持續依循強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管等5大營運重點，以更深化的營運方向，持續為股東創造最大的利益。
至於今年經濟展望，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示年初時就提到今年是「兩個翻倍、三個亮點」，而今年台灣經濟成長率預估可達5.74％，上半年比下半年好，「保5樂觀」，只是受疫情影響，今年經濟成長率會逐季下滑，但明年會逐季往上漸入佳境，呈現「PUMA」向上走勢。
至於通膨問題，他認為通膨是個議題，但現在還不用擔心，台灣目前也不嚴重，今年預估還不會升息，明年美國也不會升息，台灣升息機率同樣也不高。
對於台股走勢，黃蔭基分析這波走勢主要是航運股重挫後，出現見高的修正，加上景氣逐季下滑，預期大盤大盤低點會來到16500點，並建議可觀察大盤及台積電走勢，台積電若跌到540元以下就見買點，建議可增加現金部位，等待迷人價位。
不過，台股修正也不代表高點已過。他說由於明年經濟逐季往上，在台股修正過後，台股第4季到明年春節前，都有機會再重見高點，以PE的15倍估算，大盤高點將達18200點，高點在今年第4季12月或明年1月都有可能出現。