二十大前哨！北戴河閉門對決激烈　戰狼解放軍爭吵被曝光

8月上旬常被稱為是「北戴河時間」，中國政治高層會聚集北戴河開會。中國外交部早前宣佈，從8月2日開始，例行記者會暫停兩週，同時中共政治局常委開啟了「隱身」模式，顯示出一年一度的北戴河會議可能目前正在進行中。而現在正值敏感時期，過去媒體都不會透露任何相關消息，但今年共產黨內部卻有人通過《南華早報》爆料，會中也有訊息逐步流傳出來，讓今年北戴河會議備受關注，有專家分析指出，中國共產黨高層和政治老人匯集北戴河，進行一場激烈的閉門對決。





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根據《南華早報》8月9日引述中共內部人士說法，中國外交部和中國國防部為了「話語風格」而明爭暗鬥，中國外交部在國際上儘逞口舌之快，樹敵無數。而當民主國家被中國戰狼外交激怒，和中國真到了戰爭邊緣，中國軍方卻拒絕跟「多國聯軍」交戰。消息人士指出，中國外交部和中國國防部的鬥爭甚至炒到了習近平那裡，兩派人馬互相向習近平「告狀」。





在過去幾十年來，中國對國內和國外的宣傳使用兩套標準，對內強硬、反美，對外則謙虛、低調，被稱為「熊貓外交」。如今中國外交部和國防部雙方互相怨懟，有分析指出，這凸顯中國外交圈的「戰狼」與「熊貓」兩條路線出現更大的衝突。而這一次爆料，主要意圖並非「戰狼」與「熊貓」的故事，而是中共內部對外的主戰、主和之爭，實際在討論高層決策是否正確，而在質疑、追責的下一步，就是權力的重新調整、安排。更證明了北戴河會議的討論進入了深水區，爭鬥的激烈程度已經延伸到了會場之外。





有觀察指出，爆料的一方，相當於表明主和立場，也就是在否定現行對外路線，等於是在否定現任中共高層的決策，嚴重不利於習近平尋求連任，也會阻擋更多「習家軍」進入權力頂端。





時評人士岳山先前刊文稱，北戴河會議作為中共二十大引發的權鬥前哨戰，內容應該會涉及習近平寶連任，以及李克強的接班人問題。諸如習近平在北戴河會議前調整中央警衛局和北京衛戍區的高層官員等動作，都有被懷疑是否在恐嚇黨內反習勢力。旅美時事評論人士陳破空分析指出，年的中共二十大，將決定中共高層領導人人選及權力重組，因此中共現任高層和政治元老們聚集北戴河，黨內各派系必將進行一場激烈的閉門對決。



