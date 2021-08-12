內幕／憂五倍券惹民怨衝擊2022　綠營內部炮聲多

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據了解，會中有進展的結論，就是擴大不用支付1000元的對象範圍，但究竟「誰要付、誰不用付」，行政部門會再研議，也會再與黨籍立委持續討論，若順利且疫情持續穩定，盼能在10月推出五倍券。
行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌除了向黨團幹部報告11日與總統蔡英文會談之內容外，也在會議上達成「確定振興方案使用五倍券」、「購買五倍券時免付1000元的適用民眾，從去年109萬中低收入戶等弱勢，盡量再擴大到受疫情衝擊之民眾」等兩個共識。羅秉成表示，就此相關結論，政院將於16日召開會議，向所有執政黨團成員說明。
延續去年的三倍券政策，行政院加碼推出五倍券，朝民眾以1000元現金換取5000元振興券做規劃。行政院長蘇貞昌11日赴總統蔡英文官邸報告，獲得蔡支持，並叮嚀行政部門應與黨籍立委等有更妥適溝通；近日，除已有部分立委接到政院電話外，黨團群組也是討論熱烈、砲聲隆隆。
有南部立委指出，他持續都有反應意見，在基層大家多半都說，以為去年已經很慘了，沒想到今年更慘，那還要拿1000元出來，「有些鄉親聽了火氣就來了」。
另名選區在北部的立委則表示，自己沒有接到行政院的電話，但在黨團內部群組，大家討論熱烈。討論最多的莫過於是發現金與否，還有是否要讓民眾拿1000元出來換券這2點；該立委也說，「能不要拿1000元當然不要拿阿」，如果政府還是認為應該要拿，那就應該要告訴人民，是基於財政狀況，或是哪些因素而一定要這樣做。
一名都會型選區的綠營立委指出，現階段民眾會有不滿，那是因為還沒有拿到券，只想著要花錢，這去年三倍券就已發生過一次一樣的事情，「等到拿了1000元出來，換到了5000元，還是會有感」，執政的每一個政策，當然都可能影響下一次選舉，但其認為政院要推動政策，就是要挺住。
另據透露，群組內部也有不少針對五倍券面額是否變小做討論，不少立委認為，面額1000元又不找零，一般人在小吃店大概也不會吃到1000元，如果能規劃多一點的百元面額，才有辦法幫助到夜市、小吃店等小型商家。
有民進黨內人士坦言，是否要求民眾先拿出現金換振興券，黨內對這一點的意見很多，不只頻頻發表聯合聲明的正國會派系有不同主張，其實已經是一個跨派系的現象。因為今年疫情更甚去年，時空背景不能與推三倍券的時候相比，若政院堅持，民怨可能延燒到2022年選舉，重蹈2018年大敗的覆轍也非不可能，因此須小心審慎。