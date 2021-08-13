鬆綁接種者防疫措施！東南亞這三國規定一次看

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根據新加坡衛生部8月6日釋出的公告，10日起完全接種者的群聚人數限制將從2人放寬至5人，一戶人家一天只能有兩名訪客的規定也放寬至5人；未接種者則仍需維持在2人限制。此外，完全接種者也可以在最多5人一桌情況下在餐廳內用，並且可在室內健身不戴口罩。針對戶外的攤販，考量到通風較佳，因此當局開放民眾無論是否施打疫苗都可以在不需出示篩檢證明的情況下入內用餐，但人數最多2人。
其他風險較高的社交活動包括宗教禮拜、展覽、運動賽事、電影院等活動，參與者若全數接種過疫苗則規模可擴大至500人，若有非接種疫苗者則活動人數上限為50人；舉辦婚宴若與會者皆已完全接種，則可放寬至250人，每桌最多5人。
未接種疫苗者入內用餐或參與活動須滿足一定條件，包括出示有效陰性篩檢結果，或先前曾被感染但已康復者才可入內用餐。這類篩檢證明必須是24小時內進行檢測，但須自付檢測費用，約在新加坡幣30至100元間（約新台幣613元至2046元），不僅更不方便、成本也更高。
新加坡衛生部計畫分兩階段放寬措施，第一階段於10日開始施行，若疫情持續穩定則將於19日進一步放寬。《海峽郵報》引述一名大學教授說法指出，這種針對接種者與未接種者的政策差異，預估將成為未來12至18個月間的新常態。
印尼《椰子網》報導，印尼的社交距離限制（PPKM）將延長至8月16日，先前因應疫情嚴峻，當局只允許超市、藥局、銀行等必要機構可以營業。但印尼內政部近日在包括雅加達、萬隆（Bandung）、三寶瓏（Semarang）和泗水（Surabaya）等地鬆綁部分措施，其中就包括允許已接種疫苗者到百貨公司逛街。根據新規定，百貨公司（商場餐廳除外）可於每天早上10點營業至晚上8點，而民眾出示接種證明即可入內逛街。儘管該新規定並未明文列於條文中，但印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（LuhutBinsar Pandjaitan）於9日口頭表示，民眾需使用一款政府開發的「PeduliLindungi」App出示接種證明。不少當地商家也開始公告民眾入內購物的方式與流程。
馬來西亞疫情依舊嚴峻，但隨著一劑疫苗施打率逼近50%，首相慕尤丁8月8日宣布，從10日開始將鬆綁部分防疫限制，包括允許各州或聯邦領土內的當地旅遊、非接觸式戶外運動以及在餐館用餐。根據《四方報》報導，10日起，馬來西亞完全接種疫苗者將可享受四項防疫限制的放寬：一、完全接種疫苗的父母可以帶孩子去餐館。二、已接種疫苗的回國公民和居民從明天起可以在家中進行隔離。三、允許跨州旅行，但僅限於完全接種疫苗的遠距離夫婦和探望 18 歲以下兒童的父母。四、完全接種疫苗的居民也可以進入禮拜堂祈禱。
接種輝瑞、AZ疫苗等兩劑疫苗的民眾將能夠在第二劑接種後 14 天進行上述活動，而施打單劑疫苗如嬌生疫苗者，則需等待 28 天後方能享受較寬鬆的限制。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。