不是許富凱！曹雅雯認有曖昧對象　羞曝「年紀比我小」

曹雅雯這次憑著專輯《自本》，入圍本屆金曲獎年度專輯 、最佳台語專輯 、最佳台語女歌手、最佳專輯製作人、年度歌曲、最佳作曲人 、最佳作詞人、最佳編曲人獎等8項獎項，成為本屆入圍大贏家。而她也於今（12）日舉辦活動，意外泄露感情狀況，坦言現在有個比自己年紀小的人正在追求她。

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談到金曲獎戰袍，曹雅雯拍胸脯保證一定會很性感，「哪個部位好看就秀哪裡，可能胸口會打開，穿深V之類的。」她自爆在公布金曲獎舉辦的日期是8月21日時，她嚇了一大跳，因為時間很緊迫，所以開始好好保養身體，擦乳液、去角質樣樣來。被問到這次入圍了8項，最想拿哪一項？曹雅雯透露：「應該是『最佳作曲人』，因為這是除了歌手外，另一個身分的肯定。」

▲▼曹雅雯最想拿到「最佳作曲人獎」。（圖／記者葉政勳攝、好聞娛樂提供）

曹雅雯的螢幕男友是台語歌手許富凱，讓人對於她私下的感情狀況非常好奇，她坦言現在有人追，而且是年紀比自己小的人，「他是朋友的朋友，喝酒認識的。」但目前兩人只是單純朋友階段，曹雅雯笑說：「現在沒空想這些，我還在寫歌，準備下一張專輯。」