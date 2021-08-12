hito音樂獎榜單公開！田馥甄大贏家　瘦子抱走冠軍王

由於

疫情影響，Hit Fm聯播網忍痛取消「2021 hito流行音樂獎頒獎典禮」，改線上公開榜單，Hit Fm聯播網於今（12）日公布完整得獎名單。

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田馥甄的專輯《無人知曉》專輯，榮獲5大獎，包含「hito女歌手」、「全球傳媒推崇大獎」、「2020年度百首單曲冠軍」、「hito年度十大華語歌曲」，以及由deca joins作曲的《或是一首歌》也獲得了「hito作曲人」獎，成為本屆hito流行音樂獎大贏家。田馥甄感謝歌迷支持，更謝謝DJ們的好評，幫她播歌介紹給更多聽眾，才讓她有這樣的好成績。田馥甄表示，她自己很喜歡這張專輯，很感動大家也跟她一樣喜歡這張專輯，未來她會繼續加油，用好音樂「田」滿歌迷的心。

▲田馥甄是本屆hito流行音樂獎大贏家。（圖／三立電視提供）

瘦子E.SO去年從頑童單飛不解散，發行首張個人專輯《Outta Body靈魂出竅》，瘦子不僅以歌曲《CHANGE》獲得「hito年度十大華語歌曲」，更拿下「hito聲猛新人」、「hito冠軍王」，《Outta Body靈魂出竅》專輯歌曲在hito中文排行榜得到10周冠軍寶座，因此成為這次冠軍王。

瘦子表示，很開心有這樣的好成績，「但領到聲猛新人獎卻有些尷尬，因為我其實出道也很久了！」不過感謝大家把他當成新人一般有所期待，他當然會繼續努力，不讓大家失望，也謝謝大家這樣肯定他的作品。

▲瘦子奪下冠軍王。（圖／台視提供）

BTS防彈少年團《Dynamite》

Justin Bieber

《

Yummy

》

Dua Lipa

《

Break My Heart

》

hito年度日亞歌曲：

LiSA

《

炎

》

BTS防彈少年團

《

ON

》

米津玄師《感電》

年度十大華語歌曲（以下排列不分順序）：

Eric周興哲《小時候的我們》

蘇慧倫

《

真面目

》

五月天《

因為你 所以我

》

田馥甄《

無人知曉

》

韋禮安《

不用告訴我

》

盧廣仲《

刻在我心底的名字

》

告五人《

這座城市遺失了你

》

周杰倫《

Mojito

》

楊丞琳《

Bad Lady

》

瘦子E.SO《

CHANGE

》

hito作詞人：萬芳

hito作曲人：deca joins

hito編曲人：李端嫻

hito製作人：剃刀蔣、米奇林

2020年度百首單曲冠軍：田馥甄《無人知曉》

hito冠軍王：瘦子E.SO

hito進榜最久歌手：Eric周興哲

hito創作歌手：韋禮安

hito電影主題曲：盧廣仲《刻在我心底的名字》

hito聲猛新人：瘦子E.SO

hito團體：玖壹壹

hito樂團：告五人

hito女歌手：田馥甄

hito男歌手：Eric周興哲

hito校園人氣歌手：婁峻碩

hito對唱歌曲：閻奕格 feat. 高爾宣OSN《愛上現在的我》

hito首播點擊人氣：Bii畢書盡《你》

hito Star全能藝人：炎亞綸

Hit Fm DJ最愛點播單曲：李友廷《誰》

Hit Fm DJ最愛專輯：孫盛希《出沒地帶Where is SHI?》

全球傳媒推崇大獎：田馥甄