hito音樂獎榜單公開！田馥甄大贏家　瘦子抱走冠軍王

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瘦子E.SO去年從頑童單飛不解散，發行首張個人專輯《Outta Body靈魂出竅》，瘦子不僅以歌曲《CHANGE》獲得「hito年度十大華語歌曲」，更拿下「hito聲猛新人」、「hito冠軍王」，《Outta Body靈魂出竅》專輯歌曲在hito中文排行榜得到10周冠軍寶座，因此成為這次冠軍王。
瘦子表示，很開心有這樣的好成績，「但領到聲猛新人獎卻有些尷尬，因為我其實出道也很久了！」不過感謝大家把他當成新人一般有所期待，他當然會繼續努力，不讓大家失望，也謝謝大家這樣肯定他的作品。
完整榜單如下：
hito年度西洋歌曲：
BTS防彈少年團《Dynamite》
Justin Bieber《Yummy》
Dua Lipa《Break My Heart》
hito年度日亞歌曲：
LiSA《炎》
BTS防彈少年團《ON》
米津玄師《感電》
年度十大華語歌曲（以下排列不分順序）：
Eric周興哲《小時候的我們》
蘇慧倫《真面目》
五月天《因為你 所以我》
田馥甄《無人知曉》
韋禮安《不用告訴我》
盧廣仲《刻在我心底的名字》
告五人《這座城市遺失了你》
周杰倫《Mojito》
楊丞琳《Bad Lady》
瘦子E.SO《CHANGE》
專業獎項：
hito作詞人：萬芳
hito作曲人：deca joins
hito編曲人：李端嫻
hito製作人：剃刀蔣、米奇林
2020年度百首單曲冠軍：田馥甄《無人知曉》
hito冠軍王：瘦子E.SO
hito進榜最久歌手：Eric周興哲
hito創作歌手：韋禮安
hito電影主題曲：盧廣仲《刻在我心底的名字》
hito聲猛新人：瘦子E.SO
hito團體：玖壹壹
hito樂團：告五人
hito女歌手：田馥甄
hito男歌手：Eric周興哲
hito校園人氣歌手：婁峻碩
hito對唱歌曲：閻奕格 feat. 高爾宣OSN《愛上現在的我》
hito首播點擊人氣：Bii畢書盡《你》
hito Star全能藝人：炎亞綸
Hit Fm DJ最愛點播單曲：李友廷《誰》
Hit Fm DJ最愛專輯：孫盛希《出沒地帶Where is SHI?》
全球傳媒推崇大獎：田馥甄
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