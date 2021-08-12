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hito音樂獎榜單公開！田馥甄大贏家　瘦子抱走冠軍王

▲田馥甄（左圖）是本屆hito流行音樂獎大贏家；瘦子則是冠軍王。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲田馥甄（左圖）是本屆hito流行音樂獎大贏家；瘦子則是冠軍王。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-12 22:00:00

由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，Hit Fm聯播網忍痛取消「2021 hito流行音樂獎頒獎典禮」，改線上公開榜單，Hit Fm聯播網於今（12）日公布完整得獎名單。

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田馥甄的專輯《無人知曉》專輯，榮獲5大獎包含「hito女歌手」、「全球傳媒推崇大獎」、「2020年度百首單曲冠軍」、「hito年度十大華語歌曲」，以及由deca joins作曲的《或是一首歌》也獲得了「hito作曲人」獎，成為本屆hito流行音樂獎大贏家。田馥甄感謝歌迷支持，更謝謝DJ們的好評，幫她播歌介紹給更多聽眾，才讓她有這樣的好成績。田馥甄表示，她自己很喜歡這張專輯，很感動大家也跟她一樣喜歡這張專輯，未來她會繼續加油，用好音樂「田」滿歌迷的心。

▲屏東三大日音樂節首波卡司公開，田馥甄、白安確定登台獻唱。（圖／三立電視提供）
▲田馥甄是本屆hito流行音樂獎大贏家。（圖／三立電視提供）
瘦子E.SO去年從頑童單飛不解散，發行首張個人專輯《Outta Body靈魂出竅》，瘦子不僅以歌曲《CHANGE》獲得「hito年度十大華語歌曲」，更拿下「hito聲猛新人」、「hito冠軍王」，《Outta Body靈魂出竅》專輯歌曲在hito中文排行榜得到10周冠軍寶座，因此成為這次冠軍王。

瘦子表示，很開心有這樣的好成績，「但領到聲猛新人獎卻有些尷尬，因為我其實出道也很久了！」不過感謝大家把他當成新人一般有所期待，他當然會繼續努力，不讓大家失望，也謝謝大家這樣肯定他的作品。

▲瘦子單飛登上《2021超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）
▲瘦子奪下冠軍王。（圖／台視提供）

完整榜單如下：

hito年度西洋歌曲：

BTS防彈少年團《Dynamite》

Justin BieberYummy

Dua LipaBreak My Heart


hito年度日亞歌曲：

LiSA

BTS防彈少年團ON

米津玄師感電


年度十大華語歌曲（以下排列不分順序）：

Eric周興哲《小時候的我們》

蘇慧倫真面目

五月天《因為你 所以我

田馥甄《無人知曉

韋禮安《不用告訴我

盧廣仲《刻在我心底的名字

告五人《這座城市遺失了你

周杰倫《Mojito

楊丞琳《Bad Lady

瘦子E.SO《CHANGE


專業獎項：

hito作詞人：萬芳

hito作曲人：deca joins

hito編曲人：李端嫻

hito製作人：剃刀蔣、米奇林

2020年度百首單曲冠軍：田馥甄《無人知曉》

hito冠軍王：瘦子E.SO

hito進榜最久歌手：Eric周興哲

hito創作歌手：韋禮安

hito電影主題曲：盧廣仲《刻在我心底的名字》

hito聲猛新人：瘦子E.SO

hito團體：玖壹壹

hito樂團：告五人

hito女歌手：田馥甄

hito男歌手：Eric周興哲

hito校園人氣歌手：婁峻碩

hito對唱歌曲：閻奕格 feat. 高爾宣OSN《愛上現在的我》

hito首播點擊人氣：Bii畢書盡《你》

hito Star全能藝人：炎亞綸

Hit Fm DJ最愛點播單曲：李友廷《誰》

Hit Fm DJ最愛專輯：孫盛希《出沒地帶Where is SHI?》

全球傳媒推崇大獎：田馥甄



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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