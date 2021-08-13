蕭敬騰無預警曝喜訊！認太龜毛決定放開尺度

蕭敬騰（老蕭）即將在2022年3月展開新巡演「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」，距離與觀眾們見面還有超過半年的時間，老蕭無預警獻上驚喜，將限時上架「蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會」完整版。他也分享最近的感悟，認為以前的自己太龜毛，所以決定放開尺度。

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工作滿檔不停歇的老蕭，除了忙碌於各檔節目的錄製，最近也正積極為了即將在明年到來的「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」準備，他為了這次全新系列巡演絞盡腦汁，希望帶給期盼已久的粉絲們，有別於以往的感受。而近來在宣布巡演的第一波城市上海、重慶、深圳、寧波、北京後，各地粉絲即不斷敲碗求加碼。

▲▼蕭敬騰的「娛樂先生世界巡迴演唱會」完整版將限時上架。（圖／華納音樂提供）

近來忙碌的老蕭，也在百忙之中抽空接受節目《談心社》之邀，難得的在出道第14年之後，暢聊他對於音樂及處事態度等價值觀，這次訪問也在正式播出後受到各界關注，他分享自己在選秀實境節目《草莓星球來的人》擔任導師，看著現在的參賽者也看見了自己。此外，老蕭也自爆：「以前我很龜毛，不會稱『歌迷』或『粉絲』，因為我覺得喜歡我的人不太會失去理智，但後來我決定放開自己的尺度，放鬆自己，因為那只是一個名詞。我很珍惜他們，是我很重要的存在！」感謝歌迷們的一路相伴。