影／回顧20年前北捷淹水 網友憶當年：所幸無人傷亡
日前中國河南省因受到強降雨影響，造成市區汪洋一片，地鐵站中也遭到洪水倒灌，受災人口眾多。許多網友也想起二十年前，因納莉颱風的暴雨襲擊，造成台北大淹水，台北捷運也難逃此次災害，長達三個月才修復完畢。
影像中心/綜合報導
2021-08-15 10:00:00
YouTube頻道「凡凡」，平時在頻道分享鐵道相關的內容，近期他在頻道中分享了一則影片，他搜集了二十年前因納莉颱風所造成北捷淹水的資料，並解說當年發生了什麼事。影片中提到，2001年9月16日晚上，納莉颱風由台北宜蘭交接處登入，一路往西南緩慢移動，18日晚上才從台南安平一帶出海，這是有史以來，颱風中心停滯本島最久的紀錄，長達49個小時。
當時南港、內湖、汐止災情最為慘重，台北車站、捷運板南線、淡水線也難逃一劫，洪水淹至北捷地下鐵路，捷運的停駛，也造成台北的交通大混亂。經過三個月的搶修後， 終於恢復全面通車，而北捷也記取這次的教訓，開始強化防水設施，在捷運出入扣加裝防水閘門，捷運隧道內也加裝大型防水隔艙閘門。
影片一出，有許多網友前來留言，回憶當年災情，「納莉真的是對台北影響最慘烈的颱風，連續兩天的強降雨造成台北市罕見幾乎快一半都淹水。」、「事後開車經過忠孝東路時，看到所有的商家都泡水，包括所有東區的百貨公司，捷運成了地下河，但是慶幸的是沒人亡。」、「因為捷運停駛，尖峰時刻每部公車都是爆滿，真的是臉貼到車門那種，上學變成一種辛苦的事。」（影音編輯：劉俊佑）