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影／回顧20年前北捷淹水　網友憶當年：所幸無人傷亡

▲2001年9月17日納莉颱風造成台北地下鐵路淹水。（圖／凡凡 授權）
▲2001年9月17日納莉颱風造成台北地下鐵路淹水。（圖／凡凡 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-15 10:00:00

日前中國河南省因受到強降雨影響，造成市區汪洋一片，地鐵站中也遭到洪水倒灌，受災人口眾多。許多網友也想起二十年前，因納莉颱風的暴雨襲擊，造成台北大淹水，台北捷運也難逃此次災害，長達三個月才修復完畢。

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YouTube頻道「凡凡」，平時在頻道分享鐵道相關的內容，近期他在頻道中分享了一則影片，他搜集了二十年前因納莉颱風所造成北捷淹水的資料，並解說當年發生了什麼事。影片中提到，2001年9月16日晚上，納莉颱風由台北宜蘭交接處登入，一路往西南緩慢移動，18日晚上才從台南安平一帶出海，這是有史以來，颱風中心停滯本島最久的紀錄，長達49個小時。

▲納莉颱風造成台北多處淹水，其中南港、內湖、汐止災情最為慘重。（圖／凡凡
▲納莉颱風造成台北多處淹水，其中南港、內湖、汐止災情最為慘重。（圖／凡凡 授權）
當時南港、內湖、汐止災情最為慘重，台北車站、捷運板南線、淡水線也難逃一劫，洪水淹至北捷地下鐵路，捷運的停駛，也造成台北的交通大混亂。經過三個月的搶修後， 終於恢復全面通車，而北捷也記取這次的教訓，開始強化防水設施，在捷運出入扣加裝防水閘門，捷運隧道內也加裝大型防水隔艙閘門。

▲北捷事後在捷運地下隧道加裝防水閘門。（圖／凡凡
▲北捷事後在捷運地下隧道加裝防水閘門。（圖／凡凡 授權）
影片一出，有許多網友前來留言，回憶當年災情，「納莉真的是對台北影響最慘烈的颱風，連續兩天的強降雨造成台北市罕見幾乎快一半都淹水。」、「事後開車經過忠孝東路時，看到所有的商家都泡水，包括所有東區的百貨公司，捷運成了地下河，但是慶幸的是沒人亡。」、「因為捷運停駛，尖峰時刻每部公車都是爆滿，真的是臉貼到車門那種，上學變成一種辛苦的事。」（影音編輯：劉俊佑）

▲捷運台北車站、西門站、市府站，都可看見當時淹水的高度標記。（圖／凡凡
▲捷運台北車站、西門站、市府站，都可看見當時淹水的高度標記。（圖／凡凡 授權）
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