拜登兒子不雅片曝光！自爆筆電被偷　外界憂成國安破口

美國總統拜登次子杭特拜登（Hunter Biden）曾被爆出沉迷酒精、嗑藥，甚至還和大嫂哈利（Hallie Biden）有過不倫戀，不僅醜聞不斷，更有多次筆電遺失的紀錄。最近杭特又被英國媒體爆出，一段與一名女性工作者全身赤裸坐在床邊，自爆自己過去的荒誕事蹟，更稱有俄羅斯毒販趁他吸毒過量的時候，偷走筆電勒索他。而外界也相當擔憂，杭特可能會因此成為美國國安破口。





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根據《每日郵報》報導，杭特曾經在2019年1月，與一名女性工作者在一間豪華房間發生關係，從外流的影片當中，可以看到杭特與這名女性工作者不僅有人與人的連結，杭特更用筆電錄製不雅影片。影片中還能看到，杭特和女子聊天時，還談到自己在2018年夏天，在拉斯維加斯連續18天，天天在房間開趴、生活糜爛，甚致還有一個晚上的花費就高達1萬美元。





隨後杭特開始說起自己的筆電在2018年被偷走的過程，有一天晚上他因「用藥過量」，整個人幾乎昏迷，但他說以他過往的經驗，從來沒有像這樣「昏過去」。等他醒來時，發現有3名朋友正在清理房間，現場還有一名年約35歲的俄羅斯黑髮女性。杭特表示，當時他還昏昏沉沉，但是他的3名朋友以及俄羅斯女性都不願意幫他叫救護車。杭特清醒之後，才發現自己的筆電被偷了。「我認為就是他們偷走我的筆電，他們三個人就像一個小團體，就像毒犯帶著他的兩名手下。」





杭特向女性工作者坦承，筆電裡頭都是自己拍攝與收藏的不雅片。女性工作者還很擔心地問，會不會怕對方來敲詐，杭特回答，「某種意義上來說會。」也擔心對方將影片賣掉牟利。





報導指出，這件事情意味著杭特遺失至少3次電腦，首先是在2019年將Macbook Pro遺失在拜登老家德拉瓦州的一間電腦店，第二次則是他把電腦借給朋友，在聯邦幹員的搜索行動中時意外查獲。而每一台電腦裡除了有杭特的不雅影片照片，裡面可能還有保存拜登相關的機密資料，也因此讓外界認為，杭特可能會成為美國國安的一大破口



