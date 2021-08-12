中元節去家樂福怎麼買？內行抖出「神攻略」：一省破千

農曆七月鬼門開，也意味著中元節即將來臨，不少人要準備祭拜的東西，因此零食、飲料、泡麵、罐頭等等商品採購需求湧現，而許多民眾都會前往大賣場購買，但你知道應該要去哪間賣場選購大量商品更划算嗎？近日就有網友分享自身在家樂福消費的經驗，指出現在去消費搭配上優惠，一省就是直接破千，提供給中元節準備到賣場掃貨的民眾參考。





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原PO在PTT貼文指出「現在習慣到家樂福去採買，結帳一次常常都破3000元以上，後來幾次發現用錢包儲值能降低染疫風險之外，發現其實也蠻方便的，尤其是家樂福那張玉山的聯盟卡，週六去儲值錢包的話，存2500元就會回饋6％，也就是150元，一週儲一次最多可以回饋到$600，也可以直接儲值一萬然後拿600即享券。」





「除此活動以外，現在因為中元節的關係，每週到賣場的第一筆消費，滿額還能打9折，所以我打算每週存個3500，分次丟錢進錢包比較不心痛XD。對了，6%回饋是送即享券，但即享券的金額可以直接存錢包，放錢包就不會過期，真的蠻讚的。」





▲網友分享家樂福推出的雙回饋活動，每週六使用家樂福錢包綁聯名卡儲值2500元可享6%即享券，每週第一筆消費又能再打9折，非常便宜。（圖/PTT）

貼文一出，網友紛紛回應「感恩分享，還在苦惱要去哪準備中元節的東西」、「家樂福真的讚啊，每次這樣花就可以省破千了、「整個活動走完可以省到破千元欸」、「家樂福真的常常會有一些活動很多人沒注意，我買過最高81折的，這次有16％也很補」、「真的超爽的有品牌日打折又有各種聯名卡優惠，這個錢包儲值6%我也沒有錯過哈哈，中元節準備去買一波」、「家樂福讚，不用會費優惠又多，中元節準備殺過去買。」





事實上，家樂福為了備戰中元節，提供給民眾更多的優惠，早在7月19日就開啟週週打九折的優惠活動，另外也加碼如果是每週六在家樂福量販店，使用家樂福錢包綁聯名卡儲值消費滿2500元的話，直接回饋6%即享券給客人，也就是說顧客如果在週六使用家樂福錢包綁聯名卡儲值2500元的話，就可以直接先賺到150元回饋，接著每週再去家樂福採購，滿2000元就會有9折，再賺200以上，活動五周就可以賺到1750元，買越多就省越多的概念，活動最後只到8月22日，民眾有需求可要把握機會。



