訂購4千萬劑莫德納只來6%　韓國代表團怒赴美「催貨」

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，各國持續展開搶疫苗作戰，但是全球持續大鬧疫苗荒，不少國家即使早早下訂，卻遲遲等不到疫苗。韓國原本向莫德納藥廠訂購4000萬劑疫苗，但不是延遲交貨，就是交不出貨，截至目前為止只拿到6%的劑量，讓韓國當局決定，13日派出代表團赴美，親自向莫德納藥廠「催貨」，並確保貨源穩定。





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韓國近來疫情持續嚴峻，12日通報新增確診1987例，雖然較前一天新增2223例減少了235例，但仍創下歷史第二高紀錄。韓國目前暑假和光復節假期，造成人口流動量增加，而中小學即將開學，再加上傳播力強的Delta變種病毒已經成為韓國主要流行病毒株，韓國政府認為，確診病例可能還會進一步增加，將考慮加大疫情防控力度。





韓國政府也在9日時，首度開放國內18歲以上的所有成年人預約接種，以遏止疫情繼續攀升。但是向莫德納藥廠簽訂的4000萬劑疫苗，但7月的部分到貨量推遲到8月交貨，原訂8月到貨的850萬劑中，也有過半會延遲交付。到目前為止僅到貨245萬5000劑，等於是原訂到貨量的6%，韓國政府考慮到會對接種計畫造成影響，決定從16日起暫時將兩劑疫苗的接種間隔拉長到6個禮拜。





雖然韓國政府作出對策，但仍對莫德納到貨量感到不滿，《韓聯社》報導，韓國中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊12日在例行記者會上表示，保健福祉部副部長姜都泰和青瓦臺社會政策秘書官柳根赫將率領政府代表團，於13日上午啟程前往美國，向莫德納協商疫苗供貨延遲問題。根據了解，將由4名韓國官員組成代表團，於美國當地時間13日下午，在莫德納總公司與疫苗銷售負責人協商相關事宜。





韓國當局表示，目前向多家疫苗供應商訂購疫苗，僅默德納藥廠出現供貨問題，政府計劃提出強烈抗議，希望能通過面對面談判要求藥廠保障穩定供貨，並承諾不再有類似情況發生。



