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李銘順暌違20年扮警察　大鬍子造型媲美馬修麥康納

▲李銘順長髮蓄鬍造型媲美馬修麥康納。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲李銘順長髮蓄鬍造型媲美馬修麥康納。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-13 08:00:00

金鐘視帝李銘順睽違近20年，在燒腦網劇《逆局》再度出演警察，為詮釋角色「譚隊」性格的狂放不羈，李銘順首次嘗試及肩長髮和蓄鬍的造型，展現全心投入辦案的帥勁，從內而外散發出成熟男人的費洛蒙，魅力媲美影集《無間警探》中飾演熱血警官的馬修麥康納。對於這頭長達1年未修剪的40公分長髮和頹廢造型，李銘順表示同為著名演員的老婆范文芳已經習慣他為戲改變造型，「但兒子比較喜歡爸爸沒有鬍子，因為不會扎到他的臉。」

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▲李銘順（右）追查嫌疑犯線索。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲李銘順（右）劇中追查嫌疑犯線索。（圖／愛奇藝國際站提供）
李銘順劇中辦案切換各種型態，不威而怒，令人望生畏懼，對於這個角色，李銘順形容：「一會兒是獅子，一會兒裝瘋賣傻，像一頭兇狗般，看到不對勁就咬。」面對菜鳥警察任非（朱軒洋飾演）的衝動辦案，更是直接飆國罵。李銘順表示在劇中會有非常多飆粗口的橋段，也時常動怒，被問到私下個性與劇中角色有多像？李銘順表示自己和「譚隊」都是外表嚴肅，但其實是個愛開玩笑的人，問及兩人最大的差異，李銘順則笑說：「私底下不會一直罵髒話的，講髒話是不好的哦。」

▲李銘順（右）劇中非常多飆粗口橋段。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲李銘順（右）劇中非常多飆粗口橋段。（圖／愛奇藝國際站提供）
《逆局》由周渝民、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧等主演，全劇24集，並將同步發行同名原著小說《逆局．上下冊》，原作由《破冰行動》暢銷作家千羽之城所創作。9月3日起《逆局》每周五於愛奇藝國際站播出，全球191個國家地區同步上線，9月4日於緯來電影台播出。


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