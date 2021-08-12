溢價率約17%　開發金將以股權轉換取得中壽100%股權

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中壽近年來持續擴大營運規模及提升經營績效，總資產突破新台幣2.2兆元，今年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單，中壽強調成為開發金控100%子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單之條款、內容、權利與義務維持不變，中壽也將持續推動集團「ABCDE」5大策略，在集團豐富資源整合支持下，將使中壽更具競爭力並在集團帶領下朝向國際化發展，共創新局。
開發金與中壽今日晚間共同在證交所召開重訊記者會。開發金表示，為使中壽成為開發金100%子公司為既定目標，這次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並且一步到位。這次股份轉換的對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放的現金股利0.55元。
這次股份轉換對價也已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金在8月12日過去20日設算除權息的平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%。若以8月12日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎，溢價率亦約為17%。其中這次新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。
開發金這次提出以普通股、特別股及現金的組合，不但讓中壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中壽未來的經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益的特別股，具有高度的彈性運用空間。而這次特別股以每股10元為發行價格，目的就在於方便投資人交易，開發金適度發行普通股及特別股，亦有助於本身財務及資本穩健。
此外，開發金強調，這次股份轉換計畫兼顧開發金控及中壽雙邊的股東權益，中國人壽成為開發金控100%子公司後，開發金也將建立更強大的基礎，得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險的相關業務推展。