疫情啟示錄／蔡英文承諾達標　普篩議題轉彎卻讓綠營跌跤

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我國5月起受到本土疫情肆虐影響，全國5月19日至7月26日為疫情三級警戒。以醫學觀點及國際經驗來看，確診個案難以清零，擴大疫苗施打以達群體免疫，成了控制疫情、回歸正常生活的唯一辦法，總統蔡英文更為此喊出7月底前疫苗施打率達25%的目標。
隨著國際疫苗陸續到貨，經過中央與各地方政府連袂努力，蔡英文7月25日即宣布，當時接種人口涵蓋率來到26.05%，劑次人口比則來到27.02%，提前達標。以我國在5月16日時疫苗覆蓋率尚不到1%來看，確實相當不簡單，而目前疫苗施打率已將近40%。
兼任民進黨主席的蔡英文5月26日曾在民進黨中常會上表示，包括外購和國產疫苗，已購買將近3000萬劑，將會在接下來幾個月，每月分批到貨，「到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗」。
時間過了快3個月，在8月12日下午，政府採購的52.4萬劑AZ抵台，台灣取得的疫苗累計突破1000萬劑，同時也代表蔡英文先前的承諾提前兌現。
蘇貞昌不搶疫苗 至今仍未施打第二劑
行政院長蘇貞昌3月下旬公開施打第一劑AZ疫苗，當時國內疫情幾乎是零，疫苗接種率也很低，其可謂以身作則、帶頭施打。其實蘇貞昌2月底於立院答詢時就講過，「疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先」，至今多次被問及是否規劃打第二劑時也一再重申此段話，更指出當然有必要施打第二劑，但目前還不是時候。
就疫苗施打狀況來看，蘇貞昌可說是站在第一線呼籲，也同時體諒國人爭相預約疫苗的辛勞，沒有先行施打第二劑，並不像部分政治人物一邊罵卻跑去「偷打」，亦或濫用特權施打。
時空背景不同 普篩議題轉彎讓綠營跌跤
普篩議題，則讓綠營政治人物跌了一大跤。在野黨一直不斷呼籲「入境普篩」，不過行政團隊與指揮中心原依專業判斷並未採納，執政黨發言系統、民意代表也依指揮中心政策進行辯護。惟指揮中心指揮官陳時中後來宣布，7月2日起入境普篩，雖有清楚說明轉折原因，指先前沒有採納，是因為過去配合居家檢疫，若「偽陰性」回到家可能引發家庭群聚染疫，而後來改成入境民眾全需送往防疫旅館或集中檢疫所，故做政策修正，仍無法止息不少人的疑問與不滿，更讓替政策辯護的綠營政治人物紛紛遭到打臉。
民進黨發言人謝佩芬5月13日表示，當時網路上大量出現鼓吹普篩、快去中國買疫苗的言論，這都是認知作戰的一環；民進黨籍立委也多曾公開反對普篩，儘管疫情狀況、整體政策不盡然相同，但仍可說是遭到自己的執政團隊打臉。
稱願打高端卻已打第二劑AZ 黃偉哲湧負聲量
國產疫苗高端通過EUA後，各界都關注何時開始施打。台南市長黃偉哲7月20日表態願意施打高端，卻被踢爆發表談話之前早已打過第二劑AZ疫苗，完全自己打臉自己。
黃偉哲雖有解釋，他是4月16日施打第一劑AZ疫苗，第二劑是等到最後一天才施打，當時沒有高端選項，除了指揮中心沒有開放混打外，高端也尚未通過EUA，應是說如有這個選項的話，會優先施打高端。不過此番解釋在網路上似乎仍有不少爭議，黃偉哲成了少數表態支持國產疫苗，反而引發負面聲量的政治人物。
除了黃偉哲，在野黨也點名桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁施打AZ，是用嘴巴支持國產疫苗。
對此，鄭文燦回應表示，媒體報導有一點錯誤，4月12日因為當時施打疫苗的意願不高，所以地方首長帶頭打了第一劑AZ，過了10到12週，也打了第二劑。鄭文燦也說，國產疫苗能通過審查，大家還是可以信賴，所以未來如果有打國產疫苗的機會，他願意施打；陳其邁則說「第一劑打什麼，第二劑就打什麼」。
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