內幕／劍指2022！正國會團體作戰　拚民生議題盼接地氣

次召開聯合記者會或發表聯合聲明，針對政府的紓困或振興政策提出不同主張，動作之大，引發黨內各派系側目，被解讀為劍指行政院長蘇貞昌，更是在為2022地方選舉鋪路。《NOWnews今日新聞》調查，正國會立委憂心2018年綠營敗選的民意海嘯重演，危及到派系在2022年的選情，近期頻打團體戰，就是為了提高聲量、瞄準明年選舉，讓選民看見他們並非「政府的橡皮圖章」。知情人士指出，要拚選舉，比的是接地氣、抓民心，唯有團體作戰，才能打出派系能見度。

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隨著本土疫情趨緩，各界也開始關注紓困與振興等政策執行細節。其中，正國會派系立委，自7月8日起一連召開5場「補強紓困安全網」系列線上記者會，除盤點現行政策對紓困資格限制、補助範圍等面向之疏漏，及執行面上遇到的問題外，也分別針對「長照、幼兒園、補教業」、「交通、運輸業」、「旅宿、觀光業」、「展演、藝文業」等所面臨的不同狀況深入探討，並請來各界代表發聲。

除了召開記者會，派系立委更陸續發了6則聯合聲明，內容包含呼籲「油電凍漲」、「運輸業牌照稅、汽燃費減免」、「疫苗接種醫護處置費、行政費補助盡速到位」、「發放社會新鮮人尋職津貼」、「餐飲業者再次紓困」、「振興券勿拿現金換、各類券要延續」等。

無論是記者會或聯合聲明，正國會提出有別於行政院的主張、且論述完整，讓各界都相當關注，被解讀為派系針對2022年選舉的起手式，也衝著蘇貞昌而來，畢竟正國會與蘇系一直以來存有競爭關係。

正國會的立委陳亭妃對此表示，一連串的聯合聲明是對事不對人，聯想到對人「真的就想太多了」，完全是希望行政院能夠在紓困，或是未來振興的部分，有更好的措施跟配套，讓民眾能更加了解行政院的想法，能夠更貼近民意、接地氣。

▲陳亭妃等多位正國會立委多次發表聯合聲明，提出與行政團隊不同的政策主張。（圖／陳亭妃臉書）

儘管如此，據了解，各委員辦公室蒐集了各自選區的民意與陳情，再加上由前立委高志鵬擔任執行長、主攻政策的派系智庫「正策中心」一同討論，彙集成記者會的內容，如果較有時效性或主軸相當明確，則以聯合聲明方式呈現，這樣的做法，就是要讓選民知道，自己並非政府的橡皮圖章。

正國會立委幕僚表示，對於紓困或振興，在選區確實會聽到許多基層的意見，不少人長年都是民進黨的支持者，但卻認為現行的政策不夠便民，做為民意代表，有責任把聽到的民意反應出來。

該幕僚也說，2022地方選舉很快就要登場，大家都還歷歷在目的是，2018年第一線民代為政策背書，但當時開了過多戰場，民怨根本無法收拾，選舉結果不理想，這次大家都有危機感，提前備戰，不讓2018年的慘況於明年再次發生。

另名正國會立委幕僚也表示，每一位區域立委的選民結構、重視的議題可能有所不同，派系討論政策的重點，在於能統整全台各地和士農工商各產業的想法，讓整個政策的討論更全面。

該幕僚強調，這樣的聲明或記者會是反應基層的聲音，當然知道會被解讀為劍指閣揆，但這無疑是希望整個執政團隊有更多元的討論，「我明明就有不同意見，但為了和諧不討論，最後選舉傷害的還是我啊」。

據了解，正國會如此大動作，除了表態自身選民的意見外，當然還是與布局2022選舉息息相關。選舉最重要的就是聲量，而召開記者會、發表聯合聲明是最有效衝高聲量的方式，正國會近來的一舉一動，確實讓自身曝光度增加。

一名正國會人士告訴《NOWnews今日新聞》記者，即便身為執政黨的民代，也要對行政團隊展現出監督力道，才能爭取民眾信任。至於

地方選舉較注重的是民生經濟議題，一定要先端出亮點，才能在選戰市場上做出區隔。此外，團體作戰也才能打出

▲基隆市長林右頻跑台北，被解讀有意問鼎台北市長寶座。（圖／基隆市政府提供）

盤點2022年正國會戰將，基隆立委蔡適應被視為同為正國會的基隆市長林右昌之接班人，而林右昌欲轉戰台北市動作也相當明顯；另宜蘭立委陳歐珀、彰化立委黃秀芳都被點名可能角逐百里侯，台南立委陳亭妃基層實力堅強，在過去幾次立委選戰中得票率皆名列前茅，台南市長也一直是其可能的目標。

除此之外，正國會大當家、前交通部長林佳龍目前沒有公職，然而其持續整合民間力量，針對防疫作法提出論述，也持續替公益付出，基層確實有希望林佳龍重出江湖的聲音出現，無論回鍋競選台中市長，亦或競選新北市長，都是可能選項。

目前民進黨準備展開2022相關提名規劃等作業，各派系私下也磨刀霍霍、頻試水溫。正國會近日接二連三的大動作，劍指2022意味濃厚，也向黨內其他派系大秀拳頭，展現實力。