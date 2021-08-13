湖北也遭暴雨狂襲！洪水灌爆小鎮 官方：已21死4失蹤
中國河南省鄭州一帶，7月剛遇歷史性暴雨襲擊，傷亡慘重，至今仍未能完全估計損失；然而，近日面臨嚴峻氣候挑戰的並不只河南，湖北省隨州市11日至12日也降下破紀錄暴雨，有小鎮慘遭洪水淹沒，水一度淹至2層樓高度，據悉已至少21人遇難、4人失蹤，並有8000餘人受災。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-13 07:46:14｜2021-08-13 08:58:16
綜合陸媒報導，湖北省武漢、神農架、黃岡、襄陽、孝感、隨州一帶，11日開始降下特大暴雨，隨州市8月降雨量更突破當地監測站歷來最高紀錄，其中柳林鎮的低窪地區水淹到2層樓高，有居民一覺醒來，驚覺街道竟然已變成黃河。
從網路上流傳的片段可以看到，滾滾大水淹沒街區，幾乎已看不到建築物的1樓，路面也被洪水沖斷而塌陷。
報導指出，柳林鎮降雨逾300毫米，暴雨導致水位上漲，部分聯外道路受阻，電力及通訊信號也因此中斷，市長及市委官員只能透過衞星電話指揮救援，湖北消防當局並調派救援隊伍，趕赴現場協助。
隨州市應急管理局透露，柳林鎮積水已逐漸退去，正在統計傷亡及災損情況，並繼續組織救援和救災工作。據初步排查，此輪強降雨中，柳林鎮受淹、受損房屋商舖就有2700餘間，其中221間倒塌；沖毀道路11.3公里、橋樑63座、電力通信線桿725根。
湖北省氣象台預計，暴雨將持續至13日，山洪、中小河流洪水的風險仍然很高，呼籲民眾要多加防範、注意安全。