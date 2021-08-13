湖北也遭暴雨狂襲！洪水灌爆小鎮　官方：已21死4失蹤

中國河南省鄭州一帶，7月剛遇歷史性暴雨襲擊，傷亡慘重，至今仍未能完全估計損失；然而，近日面臨嚴峻氣候挑戰的並不只河南，湖北省隨州市11日至12日也降下破紀錄暴雨，有小鎮慘遭洪水淹沒，水一度淹至2層樓高度，據悉已至少21人遇難、4人失蹤，並有

8000餘人受災。

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從網路上流傳的片段可以看到，滾滾大水淹沒街區，幾乎已看不到建築物的1樓，路面也被洪水沖斷而塌陷。

報導指出，柳林鎮降雨逾300毫米，暴雨導致水位上漲，部分聯外道路受阻，電力及通訊信號也因此中斷，市長及市委官員只能透過衞星電話指揮救援，湖北消防當局並調派救援隊伍，趕赴現場協助。

隨州市應急管理局透露，柳林鎮積水已逐漸退去，正在統計傷亡及災損情況，並繼續組織救援和救災工作。

據初步排查，此輪強降雨中，柳林鎮受淹、受損房屋商舖就有2700餘間，其中221間倒塌；沖毀道路11.3公里、橋樑63座、電力通信線桿725根。

湖北省氣象台預計，暴雨將持續至13日，山洪、中小河流洪水的風險仍然很高，呼籲民眾要多加防範、注意安全。