3縣市高溫警訊！最高溫衝36度 各地留意午後雷陣雨
中央氣象局表示，今（13）日受西南風影響，台灣中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區、大臺北地區易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率﹔天氣高溫炎熱，氣象局今天也針對花蓮縣、臺東縣縱谷，南投縣發布高溫特報，，最高溫達36度，請民眾留意。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-13 07:52:38
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，為今晨、上午帶來局部短暫陣雨的機率。
吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週四（19日）「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」邊緣的沉降作用不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。
吳德榮表示，清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬﹔今日各地高溫約可達35、36度；北部約在24至36度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。