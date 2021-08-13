名家論壇》黃創夏／「一個台灣，兩個世界」的撕裂再臨

我是廣告 請繼續往下閱讀
還可以再度區分為「願意耐心等疫苗來的」以及「不願意痴痴苦等疫苗來的」；也可以再分別為「相信高端疫苗的」與「不相信高端疫苗的」；就算是願意打高端疫苗的那一群人當中，還可區分為「滿心期待打高端疫苗的」還有是「迫於無奈只好打高端疫苗的」。
坦白說，高端疫苗在這樣的刻意被政治分裂的台灣社會，是一個「被政治惡意運用的無辜受害者」！
講白話文：許多圍繞在高端的紛紛擾擾，和那些一心一意想要扶植台灣國產疫苗的研發人員還有學者專家，都沒有關係，而是包含綠、藍、白等等各色政客的如同蒼蠅般的依附，搞到面目全非！
台灣需不需要發展國產疫苗？答案當然是絕對需要！
但是，為什麼一定就是要高端？主其事者一直沒有辦法給台灣一個讓人信服的答案！
和「國機國造」與「國艦國造」並不一樣的是，基本上不論是「漢翔」或是「台船」前身都是公營事業，也一直受到國家的控制當中，但是高端和聯亞卻是私人公司，高端也並非是由國衛院直接技轉的衍生公司，公權力如果過份的關愛，當然會受到質疑。
事實上，「次單位蛋白疫苗」本身已經是相當純熟的技術，在安全性方面，也比中國所用的科興與國藥的「減毒」疫苗可靠與安全多了，但是面對突如其來，史無前例、甚至可能有人為加工還不斷變異的病毒，保護力當然會有，是否是「天衣無縫」就可以討論的。
悲哀的台灣，這些本來都可以好好討論，就算激辯，也可以是科學討論的領域，在政治人物刻意沾惹之下，都成了割裂社會、區分敵我的工具。
這段日子我常用如此的形容詞，感謝研發人員奉獻心力打造出「IDF」和「勇鷹號」，也很欣慰初試啼聲就有接近「F-16」的性能。
然而，明明就是「F-16」卻被一些別有用心的人物吹捧是「F-22」和「F-35」，意欲何為？
另一方面，卻又被刻意的說成是「廢鐵」的那一方，猛烈把高端說到一文不值，卻從不敢用這些語言去說那些技術更落後、信度更不值得信任的科興與國藥，又是意欲如何？
在青黃不接之際，有一碗「陽春麵」也是一種幸福，但是一定有一方要逼你說他是「牛肉麵」，另一方在旁鬼扯說這是「餿水」，就是這樣的台灣，讓一切的理性思辨都成了奢望！
政治，已經污染了台灣這次國產疫苗了，更糟糕的是，主其事的衛福部食藥署卻不斷在消耗自己的公信力！
高端的爭議，還有在EUA過程中的「疑似炒股」，請問：這些行政審查的時程是誰在排定的、機密資料在誰的手中？這些安排並非高端公司可以掌握的，都是參與其間擁有公權力的相關人員和單位才可以掌握。若是有所外洩，還因此疑似在資金市場當中有所操作，內控出問題的可能性最高！
甚至，前一陣子有三波所謂的審查文件外洩，這些資料在誰的手裡？答案還是食藥署的某些相關人員手中！
食藥署的內控處處有疑問，從高端爭議當中，就讓人質疑有很大、很大、很大的改善和查察空間，由這樣正在流失公信力的單位出面，講白一點，食藥署話說得越多，對高端的不信任感就在增加當中。
更何況，食藥署的「編制外約聘僱人員」，還有附屬外圍單位個個都是「防疫必須人員」，在疫苗分配不均、不公，還不夠的情況之下，孔子說：「政者正也，子率以正，熟敢不正！」如果「率以不正」呢？
就是這些情況造成了公信力自我摧毀，台灣的「命運共同體」又再度崩潰當中，內耗、內鬥，已經再度鳴槍起跑了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com