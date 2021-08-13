北戴河會議落幕？公布施政綱要 外媒：習近平可能連任
8月上旬常被稱為是「北戴河時間」，中國政治高層會聚集河北省北戴河開會，也被視為中共二十大的權鬥前哨戰。雖然外界對於北戴河期間，中共高層開會與否、開會內容等，無從得知，但外媒根據中國政府各機關以及官媒近日發布的《法治政府建設實施綱要》，分析跡象表明，習近平連任的可能性相當高。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-13 08:45:49
根據《自由亞洲電台》報導，中國政府各大網站及新華社，11日晚間轉發中共中央、國務院有關《法治政府建設實施綱要(2021-2025年)》，並發出通知，要求各地區各部門貫徹落實。學者認為，這可以理解為中共二十大後將推行的政策，行政體制的走向，也從側面說明了習近平應該會再延任五年。
報導指出，習近平執掌中共總書記之後，中共曾於2015年出台《法治政府建設實施綱要(2015-2020年)》，今年則推出新的2021至2025綱要，相當於中國行政體系的延續性文件，有中國政治學者匿名受訪時表示，這代表未來5年仍將是習近平執政的時代。
不過該名學者也坦言，看不出這份《綱要》有新什麼新的含義。在這份約一萬字的《綱要》中，首先突出的是「深入學習貫徹習近平法治思想」、「健全依法行政制度體系」，其次是要求地方政府「健全突發事件應對體系，依法預防處置重大突發事件」，卻很少提到未來的改革、社會發展、政黨和行政關係的問題等。
中國學者宋陽受訪時則表示，相比5年前出台的《法治政府建設實施綱要2015－2020年》，最新的文件內容顯得乏善可陳、老調重彈，雖然辭藻華麗，提出多項便民措施，但並沒有一個確實有效的監督機制，因為由中國共產黨居於主導地位，但黨內實際上就是個一言堂，相當於沒有監督。