水泥、航運抗跌！台股早盤一度下跌188點、失守17100點
美股收漲，道瓊及標普500指數收在紀錄高點，不過，台股在缺乏主流類股撐盤，電子、金融及傳產同步走弱下，今（13）日早盤是開低走低，盤中一度大跌188.54點，失守17100點，盤中僅水泥逆勢漲，航運股則在開低後翻紅，目前仍跌160餘點。
記者顏真真/綜合報導
2021-08-13 10:05:08
由於最新就業數據顯示美國經濟正穩健復甦，投資人感到樂觀，美股道瓊工業指數及標普500指數連續第3個交易日收在紀錄高點，其中道瓊工業指數漲14.88點，漲幅0.04%，收在35499.85點；標普500指數漲13.13點，漲幅0.30%，收4460.83點；那斯達克指數上揚51.13點，漲0.35%，收14816.26點。
不過，台股今日早盤則是開低走低，以17216.34點、小跌3.6點開出後，賣壓隨即出籠，大盤跌勢擴大逾百點，更一度下探17031.40點，重挫188.54點，電子、金融及傳產同步走弱，盤面上僅水泥、航運相對抗跌。
在個股表現上，電子權值股的台積電盤中跌逾1%，日月光、台達電、廣達、南亞科跌幅更一度超過2%，而鴻海也跌近0.5%，聯發科在平盤上下震盪，目前翻紅。至於水泥股今日開高走高，其中台泥漲逾1%，而航運股則是開低後翻揚，目前漲0.66%，其中長榮航盤中漲逾4%，華航也有3%以上漲幅，陽明也有1%以上漲幅，萬海則跌超過1%，長榮在平盤震盪。