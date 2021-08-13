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領全勤獎的意義？網友狂刷「1求學階段」：這才厲害

▲領全勤獎的意義？網友狂刷「1求學階段」這才厲害。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲領全勤獎的意義？網友狂刷「1求學階段」這才厲害。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-13 10:41:35

從國小到大學都有全勤獎，如過到畢業前都沒有請假紀錄就能拿全勤獎，全勤獎僅不算公假和喪假，病假、事假、缺曠、早退和遲到都算，只有有一項，即喪失領全勤獎資格。近日有網友在網路論壇討論全勤獎的意義到底在哪？不過網友風向卻倒向「這求學階段」領全勤才厲害，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO一篇「學生全勤獎的意義是？」，原PO說一直不解領全勤獎的意義，在學3年或6年沒突發狀況，只有生病才需要請假，是少數人有的經歷。原PO解析，「換言之，全勤獎是鼓勵『必須』請假的學生還來上課嗎？」原PO分享，看過國小同學為了全勤獎，重感冒還來學校上課，重點是那位同學的父母也鼓勵這件事，令他無法理解。

▲原PO在網路論壇《PTT
▲原PO在網路論壇上說一直不解領全勤獎的意義。（示意圖／翻攝自upsplash）
網友看完貼文後，留言蓋起高樓，「沒意義」、「沒意義，領一張獎狀也不會比較爽」、「從小就覺得沒意義，好險我爸媽也覺得全勤獎很廢，所以從來不會逼迫我生病什麼的還硬要去學校」、「從小就不懂全勤獎的意義」、「很在意全勤獎？能吃嗎？」。不過有人卻覺得，全勤獎是唯一能拿來說嘴的獎項，「可以說嘴一輩子的獎狀！」。

有網友覺得大學拿全勤獎超厲害，「大學全勤超猛」、「有人大學全勤！？」、「大學有過學期全勤，學校還匯獎金」、「大學全勤比拿書卷還猛」、「大學能全勤！真的佩服！」（實習編輯：歐雅如）

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