別錯過！台新銀贊助兩廳院夏日爵士 今連9天ONLINE體驗
今（2021）年夏天，台新銀行持續邀請民眾一起體驗美好爵士音樂饗宴。雖然今年新冠肺炎本土疫情擴散，影響全台民眾的日常生活，至今疫情仍維持二級警戒，但由台新銀行冠名贊助的兩廳院戶外夏日爵士音樂會，為延續民眾夏天的美好體驗，調整為連續9天的線上節目，而且從今（13）日起至8月21日分別在兩廳院官方FB與Youtube頻道上架，除有29位爵士好手的精彩演出外，爵士寶貝9m88也將於ONLINE節目內容中再次回歸獻唱，喜愛爵士音樂的民眾可千萬別錯過。
記者顏真真/台北報導
2021-08-13 10:52:40
台新金控旗下台新銀行自去年開始冠名贊助兩廳院夏日爵士戶外派對後，今年不畏疫情影響持續響應，讓19年來的夏日爵士派對不停歇，用實際的支持期望能讓整體藝文環境能再度活絡。這次活動改以線上進行，與台新在數位金融上的創新精神不謀而合，希望透過更多的行動體驗，讓民眾時時刻刻都能得到最便捷的服務，使廣大的民眾不用出門就能安心享受，體驗最好的藝術娛樂生活。
當然，長期投入藝文推廣的台新銀行，支持藝文展演活動時，也不忘為信用卡持卡人提供刷卡購票折扣優惠，至明年7月底，持卡人購買兩廳院自製節目票券並刷台新銀行任一信用卡即可享有95折優惠。
此外，即日起至今年8月31日，尚未申辦Richart存款帳戶且未曾成功參加任何Richart存款帳戶的本國自然人，成功完成註冊存款帳戶，並在申請流程中在專屬代碼欄位內輸入「JM2021」，首次登入使用後，也可獲得用戶禮新台幣100元及便條紙，若為Richart Life app會員，在活動期間登入，亦可獲得登入月份的生活好禮抽獎機會。