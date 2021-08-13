星國阿嬤手工打造金紙口罩　為鬼門開達「雙重」保護

根據The China Post報導，一位新加坡的奶奶近期為了迎接鬼門開日子(8/8)，親手製作了金紙口罩送給他的孫子，在疫情肆虐的情況下為孫子豎立了「雙重保護」。
The China Post/綜合報導
2021-08-13 10:57:20｜2021-08-13 10:57:46
她的孫子收到後，在2021年8月7日將這個禮物拍照上傳到臉書並分享阿嬤的製作過程。自製的金紙面具搭配可調節性的酒椰繩以確保服貼臉部，防止各種病毒入侵體內，孫子表示，可見這個禮物背後用心良苦。
孫子也點出，奶奶在製作金紙口罩的時候他並不知情，只知道奶奶曾經跟他借過釘書機，而自己也沒有多想的拿給她。
接著就是奶奶帶著完成品出現在他面前。該名網友表示，這個口罩的外型就跟商店賣的一模一樣，讓人戴起來也能感到安心。
口罩的表面印有紅字與中國符咒，兩者結合在一起，應該能抵抗一定程度的病毒和鬼怪。
他在臉書貼文中表示，「我奶奶的幽默感簡直超越了這個世界，她向我要了釘書機，我毫不猶豫的拿給她，然後她就帶著口罩回來了」
然而，原PO也在文末表示這個口罩完全不符合防疫規定，點出奶奶的心意純粹是為了裝飾用途。
鬼門開的第一天在8月8日，而隔天就是新加坡慶祝其56週年生日，由於受到COVID(新冠肺炎)疫情影響，今年新加坡這一全國性活動皆保持低調。
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