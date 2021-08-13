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日本可愛米寶寶遠距送幸福　宣布新生兒喜訊奇葩方式曝

▲疫情嚴峻情況下，日本父母突發異想，將米粒放在布袋中寄送給親戚，以分享新生兒喜悅，同時盡到防疫的責任。(圖/擷取自PR/http://www.yosimiya.com/網站)
▲疫情嚴峻情況下，日本父母突發異想，將米粒放在布袋中寄送給親戚，以分享新生兒喜悅，同時盡到防疫的責任。(圖/擷取自PR/http://www.yosimiya.com/網站)

The China Post/綜合報導

2021-08-13 22:00:00

根據The China Post報導，許多父母因為受到COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，無法讓家中親戚探訪剛出生的孩子，但日本卻有父母突發異想，將米粒放在布袋中寄送給親戚，不僅可以分享喜悅，也盡到防疫的責任。

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這些袋子有各式各樣的設計，有些袋子的形狀像裹在毛毯裡的嬰兒，布袋的表面也會貼上孩子的臉部相片，親戚感受到擁抱孩子的感覺的同時也可以看著新生兒的臉孔。

布袋裡的米數量也會與新生兒的出生體重相同，價格則隨著嬰兒的大小而增加，有些公司設定每公克收費1日圓，3.5公斤的米袋價格為3500日圓(約新台幣881元)。

Kome no Zoto Yoshimiya 米店的老闆小野鳴雄說，「我在14年前就有這個想法，當時自己的兒子剛出生，某些住在很遠的親戚沒辦法到家裡看小孩，所以我在想我可以為他們做些什麼，後來就決定製作跟嬰兒相同重量、形狀的米袋，可以讓他們感受到喜悅」。

一位顧客在他們的公司(位於福岡附近的北九州市)看到了小野鳴雄孩子的照片後說，這個想法非常的創新與甜蜜。當下，小野也認為市場上或許也有相同需求，於是開始為客戶生產造型米袋，在日本形成新的潮流。近期小野鳴雄已經擴大產品範圍，包括以婚慶為主題的慶祝米袋。

▲小野認為市場上或許也有相同需求，於是開始為客戶生產造型米袋，在日本形成新的潮流。(圖/擷取自PR/http://www.yosimiya.com網站)
▲小野認為市場上或許也有相同需求，於是開始為客戶生產造型米袋，在日本形成新的潮流。(圖/擷取自PR/http://www.yosimiya.com網站)
小野鳴雄表示，「在婚慶送禮物品方面，新娘與新郎將米袋送給各自的父母，上面印有自己的相片，以感謝父母的養育之恩」。

後來，婚慶米袋反而比新生兒米袋還更受歡迎。

小野也表示，「在疫情期間，因為不能參加別人的婚禮，所以對米袋的需求逐漸提升」。

衛報所述，儘管每年結婚的人數正在減少，但婚禮方面的業務增長有助於降低日本出生率下降的影響。

去年日本的人口數量減少了48萬，來到了1.2665億人口，嚴格的國外旅遊限制減少了赴海外移居的人數，加劇了長期人口趨勢造成的下降。

同時，結婚人數從1970年代初超過100萬的高峰下降到2011年最低的525490人。

從1989年來有將近125萬名嬰兒出生，到2020年新生兒數量降至843,321人創下歷史新低，並且還在持續下降。

在日本47個縣市當中，只有東京及其周邊三個地區、南部的沖繩在去年達到人口增長。


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