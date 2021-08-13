日本可愛米寶寶遠距送幸福　宣布新生兒喜訊奇葩方式曝

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近期小野鳴雄已經擴大產品範圍，包括以婚慶為主題的慶祝米袋。

▲小野認為市場上或許也有相同需求，於是開始為客戶生產造型米袋，在日本形成新的潮流。(圖/擷取自PR/http://www.yosimiya.com網站)

在日本47個縣市當中，只有東京及其周邊三個地區、南部的沖繩在去年達到人口增長。