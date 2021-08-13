沒忘了生產主力！陳時中談疫苗戰略 年齡往下是主要目標
針對國內疫苗戰略，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示，接下來目標是往年齡層，因為青年人活動力較強且是社會主要的生產力，他們也需要保護，盡量能把施打的年齡層往下延伸，這是現在主要目標。
記者顏真真/台北報導
2021-08-13 16:14:38
陳時中表示，現在很多人都希望可以專案來施打疫苗，每個行業都有其重要性，目前的前10類不論是風險上必要性保護大家，或是維持正常生活所必須族群，如老師、警察，都已安排相當程度，接下來目標是要往年齡層，「因為我們青年人活動力比較強，而且是社會主要的生產力，他們也要保護」。
陳時中強調，「把年齡層盡量往下延伸，這是我們現在主要目標」。當然，也不排除針對主要風險者加強第一、第二劑接種。
指揮中心發言人莊人祥補充說明，部分高風險類別會有新進人員，像是新入職的醫護人員、機組人員等，都需讓他們優先接種疫苗。此外，65歲以上年長者疫苗接種率約6至7成，這部分希望能再加強。在第二劑部分，主要也是以第一到第三類對象和高齡者等高風險族群為優先。
至於外界關心第六輪提供高端疫苗施打，大約是60萬到80萬劑，但目前完成檢驗封緘約只有35萬劑，是否能滿足預約量？陳時中說，檢驗封緘不是他控制，是他們（食藥署）報告的，「主動權不在我，在貨品本身」，如果有檢驗封緘完成，會盡快提供出來，最好的話，這次第六輪至少要來預約都能預約得到，但量他也沒有把握跟大家說。
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