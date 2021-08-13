藍踢爆：疾管署、食藥署2498人趕在高端獲EUA前夕打AZ

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根據《藥事法》75條明文規定，藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准刊載左列事項：一、廠商名稱及地址。二、品名及許可證字號。三、批號。四、製造日期及有效期間或保存期限。五、主要成分含量、用量及用法。六、主治效能、性能或適應症。七、副作用、禁忌及其他注意事項。八、其他依規定應刊載事項。
陳玉珍表示，如今高端疫苗沒有依法提供任何資訊，根據衛福部官網登載，AZ、莫德納都附上10頁的藥品中文說明書及注意事項，但高端只有2頁，並註記「本疫苗不得與其他廠牌交替使用」，因此高端不得當作第二劑混打。
陳玉珍批評，在人民沒有選擇權的情況下，衛福部「強迫推銷」，既然主管機關們對高端有高度信心，有勇氣一路護航，就應該全部施打高端疫苗、身體力行。
陳玉珍說，啟人疑竇的是，就在高端通過EUA前夕（7／19），兩大主管機關食藥署、疾管署共2498人卻在7／17施打完疫苗，分別達成機關140%、202%的超高施打率，迫不及待打好、打滿、打超過，證明了他們對高端疫苗有存有質疑。
立委林奕華於上個月踢爆，食藥署編制646名員額，造冊人數卻達1356人，接種人數1089人，員額接種率高達169%。
根據食藥署索取資料顯示，在造冊人數中，包括職員與聘用人員，尤其臨時人員高達408人，負責邊境查驗、口罩配發的委外駐點人員193人，替代役51人。其中引起爭議的CDE（財團法人醫藥品查驗中心）的175人已造冊施打。