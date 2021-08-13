卓伯源：朱立倫應為2016年違背誓言參選總統道歉

國民黨主席參選人卓伯源今（13）日上午接受廣播節目專訪，他再次提到專職黨主席的重要性，並要求對手朱立倫為2016年違背不參選總統的誓言向大眾道歉，且要保證2024年不會再重演。
記者余祥／台北報導
2021-08-13 11:14:53｜2021-08-13 11:15:05
被問到競爭對手黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫都有黨主席經驗，卓伯源說，有經驗並不代表都是正面的，如果是大家肯定經驗的話，一定會繼續讓你做，他並借用朱立倫日前受訪談話，「如果做得好，我不必出來。」
他更批，朱立倫2016年曾明確表示不選總統，但最後還是參選，選舉結果如何大家都很清楚，他也要建議朱立倫說清楚不選2024總統，針對2016違背誓言跟大眾誠心道歉，並且保證不會再犯」。
他認為，若朱能做到，相信會得到更多尊敬，如果做不到這點，「大家可能要思考換柱會不會重演？會不會國民黨初選又是球員兼裁判？」最後弄得一團亂讓國民黨一蹶不振。
卓伯源並質疑，朱立倫過去擔任黨主席在2016總統大選的票數多少？立法院席次大家滿意嗎？呼籲黨員理性評估，要給沒選過黨主席的新人一個機會，「而且我是有領導力的新人」。
卓伯源也重申，如果當選黨主席，2024大選他不會競選總統與立委，「我就是專職當抬轎者、整合者、造王者」。