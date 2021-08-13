第7輪打AZ疫苗？陳時中：可能性相對高

國內新冠肺炎疫苗庫存吃緊，12日又有一批AZ疫苗抵台。由於目前第6輪是打國產疫苗高端，外界也關心接下來第7輪是不是打AZ疫苗？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示「當然，AZ的可能性是相對的高」，但還是要看這幾天疫苗到貨的情況，才會做最後決定。
記者顏真真/台北報導
2021-08-13 15:40:13
指揮中心在去（2020）年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑新冠肺炎疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，昨日提供第5批疫苗52.4萬劑到貨，截至目前總計約241萬劑到貨，而這次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至110年12月31日。
由於目前公費疫苗預約平台第6輪是打高端疫苗，外界也關心第7輪是不是打昨日到貨的AZ疫苗？陳時中說，「當然，AZ的可能性是相對的高」，但還是要看這幾天疫苗到貨的情況，才會做最後決定。
他也提到，現在疫苗確實會到貨的比較多，在多的時候，到底是要保留多少比例打第一劑及第二劑，現在還在精算，也要跟未來到貨時間匹配起來，這也是在精算。
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