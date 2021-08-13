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土耳其北部暴洪肆虐　橋斷路毀釀17死

▲土耳其黑海地區發生暴洪，大水混合著破瓦殘礫沿街道傾瀉而下，破壞橋梁、沖毀道路，造成17人喪命，是本月侵襲土耳其的第2場天災。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其黑海地區發生暴洪，大水混合著破瓦殘礫沿街道傾瀉而下，破壞橋梁、沖毀道路，造成17人喪命，是本月侵襲土耳其的第2場天災。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-13 12:21:14

（中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導）土耳其黑海地區今天發生暴洪，大水混合著破瓦殘礫沿街道傾瀉而下，破壞橋梁、沖毀道路，造成17人喪命，是本月侵襲土耳其的第2場天災。

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路透社報導，當局宣布部分肆虐南部沿海地區2週野火已獲得控制之際，洪水又讓土耳其北部省分陷入混亂。

造成8人喪命並摧毀數以萬計公頃林地的野火和水患同一週來襲。聯合國專門小組表示，全球暖化正危險地邁向失控狀態。

據法新社報導，10日晚間從巴爾幹地區席捲而來的風暴，將街道變為奔騰的河流並引發泥石流，在土耳其崎嶇的黑海沿岸3個山區堵塞道路、沖毀橋梁。

緊急服務單位表示，部分地區水位一度迅速上升到4公尺高，接著消退並漫溢到逾240公里寬的區域。

當局表示，卡斯塔莫努省（Kastamonu）和希諾普省（Sinop）分別有15人和2人因水災喪命，搜救作業仍持續進行中。

災害與應變管理局（AFAD）表示，災區有超過1400人被撤離，部分民眾搭乘直升機或船隻脫困，約740人被安置在學生宿舍。

內政部公布的影像可見洪水席捲街道，海岸防衛人員搭乘直升機降落在建築物屋頂上，營救受困民眾。

災害與應變管理局表示，洪水也破壞了電力基礎建設，造成約330座村莊停電，另有5座橋樑崩塌，還有許多橋樑受損，導致道路封閉，部分道路也被沖走。

電視畫面顯示，數十台車輛和成堆廢棄物順著洪水沿街漂流。災害與應變管理局指出，災區暴雨雨勢預料今天晚間會趨緩。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示：「我要向我們失去生命的17名同胞的至親致上慰問。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100813

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