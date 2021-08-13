漢翔攜CTP聯盟開發電動巴士 國產「漢唐一號」明年量產

落實電動巴士國產化策略，唐榮車輛攜手漢翔、亞力電機、大同公司、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下及為升電裝10家企業，組成電動商用車CTP聯盟，跨足電動車產業，順利開發鋁合金全低地板

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唐榮車輛董事長何義純表示，

▲國內首輛鋁合金車身的全低地板電動巴士「漢唐一號」，11月實車發表，明年量產搶攻海外市場。（圖／漢翔提供)

何義純感謝漢翔公司開發鋁合金輕量化車身，提升國內電動車技術水準，加上唐榮車輛擁有國內唯一「全低地板底盤平台技術」，CTP開發的電動巴士，可望名列國際前7位，未來電動巴士外觀造型，將以地中海藍加賓士銀為基礎，呼應漢翔與唐榮經典色系。

漢翔公司董事長胡開宏表示，疫情造成經濟市場受創，漢翔公司以開源、節流及深蹲三原則度過難關，將飛機專業製造能力應用到各領域，參與電動巴士開發即是成果之一。

胡開宏說，航空工業是傳統製造，將複材運用到電動巴士上，可有效減少車體25%的重量及增加續航力，預估「漢唐一號」可較唐榮前一代車款，減重達1000公斤，續航力增加逾400公里。

「漢唐1號」電動巴士新車型，自主研發高端國產化項目達6大項技術，包括低地板底盤平台技術、輕量化鋁合金車身技術、長續航力高電量電池設計技術、電池液冷系統之熱管理技術、人性化高乘客座位數技術及前圍造型分離式維修設計技術等，均為國內首創。由於符合歐系電動巴士大廠高端技術指標，且性價比更符合美國與日本等高端市場需求，CTP聯盟將集結優勢，積極拓展海外市場。