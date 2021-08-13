第4批物資送達桃源山區　陳其邁下令全力搜尋謝宜真

高雄桃源區山區復興、拉芙蘭、梅山三部落聯外交通受阻，高市府今（13）日進行第4批物資運補，物資運補直升機於7點50起飛，已於上午8點19分降落桃源區拉芙蘭里樟山國小，600公斤物資物資送達分發給部落居民，至於遭泥流沖走的桃源區代謝宜真，市長陳其邁也下令全力搜尋。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-13 11:36:04
社會局指出，第4批物資除包含米、麵、罐頭等民生物資外，並針對山區居民需求配送1歲以下幼兒奶粉、成人尿布、銀髮長輩所需亞培安素等特別指定物資，物資抵達後由復興、拉芙蘭、梅山里長協助分送給居民，直升機返航時也將需醫護者載送下山，直升機已於上午9點17分降落小港機場機場，由消防局後送病患至醫院。
自明霸克露橋遭沖斷無法通行，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3個部落聯外交通受阻，居民暫時無法出入，自8月8日起已陸續由直升機分批運補米、泡麵、沙拉油、罐頭、乾糧、奶粉、尿布、雨衣等各類民生物資及特殊需求物資，4批運補已累計約1600公斤物資送達山區。
桃源區代謝宜真搜索行動進入第3天，高雄市長陳其邁指出，搜索行動今天總共有52個人次，包括國軍、消防局還有民間義消，也出動了無人機、橡皮艇還有空勤總隊的直昇機，直升機上面也有消防署的特搜人員，空勤總隊直升機也沿著荖濃溪，希望能夠趕快找到謝代表，大家都非常擔心，「我也下令，無論如何，一定要用盡所有方式，一定要能夠趕快找到謝代表」。
消防局指出，目前現場搜救人員共分3組，第一組人員由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶進行搜索，第二組由撒拉阿塢橋至寶來二橋一帶進行搜索，第三組由寶來二橋至新威大橋一帶進行搜索，另搭配無人機多空中監視察看，岸邊也同樣派遣人員岸際巡查，沿河道搜索，不放棄任何機會，期望能盡速找到失聯者。