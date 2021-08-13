振興五倍券「逆貞昌」　英系立委主張免收1000元

爲振興受疫情重創產業，行政院擬發放「振興五倍券」，民眾必須先拿1000元現金出來，才能換取5000元面額的振興券。不過，民進黨內對於五倍券有意見，英系立委認為不該收1000元，而是全面振興、全民免付。

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立委羅致政表示，今年疫情衝擊甚鉅，紓困與振興須同步，疫情在陳時中指揮官的帶領下，逐漸控制，疫苗接種覆蓋率也突破四成，紓困在蘇貞昌院長的領導下可以說是及時雨，緊接著是經濟振興與恢復，他支持蘇院長所規劃的「振興券」，但也認為今年振興券不同往年，所以主張全民免付1000元，直接發放振興券，以符人民有感之意。





立委陳明文表示，為了讓人民更有感，建議蘇貞昌採取跟去年3倍券不一樣的方案，人民不需要再用1000元去換券，由行政院直接發放5000元的「振興券」，讓我們用這千億元的振興券重新刺激台灣經濟的發展，回到疫情前的經濟榮景。





立委蔡易餘表示，目前還在二級警戒當中，為避免二次感染或群聚的狀況發生，他認為今年振興券不同往年，所以主張全民免付1000元，直接發放振興券，以符人民有感之意。





針對發放「振興五倍券」黨內意見分歧，行政院長蘇貞昌將於下週一（16日）邀請黨籍立委討論振興五倍券事宜。