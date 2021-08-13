疫情啟示錄／國民黨最早催生國產疫苗　一年後猛攻高端

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去年10月立法院院會，第2次追加預算三讀，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰提案指出，未來國外疫苗開發完成之後，恐先供應該國內需，我國將面臨無法即時購買國外疫苗的窘境，要求衛福部全力扶植國內疫苗研發。
我國生技公司高端所研發的新冠肺炎疫苗於6月初通過二期解盲，當時，國民黨主席江啟臣表示，「國產疫苗如果能進行三期人體試驗，我願意帶頭來做三期試驗的試驗者。」當時江啟臣也說，「國產疫苗若經過試驗符合國際標準」，就能提高國人施打的信心，也有助國產疫苗跟國際接軌。
江啟臣帶頭質疑高端黑箱審查
直到7月17日專家審查會議通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用授權」（EUA）申請，江啟臣卻於衛福部公告隔日，大動作率黨團幹部至北檢按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌貪污之圖利罪，稱自己支持有國際接軌、安全有效認證的國產疫苗，而非標準全球最低、過程黑箱的高端疫苗。
江啟臣更於7月30日公開外交部密件電報，內文揭露蔡政府贈予友邦高端疫苗，質疑友邦人民淪為實驗白老鼠，此外，針對外交部於文中附註「願提供審查數據資料」，江也批評，為何立法院調不到的資料，友邦卻可以看？讓國產疫苗再蒙上一層陰影。
蔣萬安不願背書 拒參訪高端
同樣的，國民黨立委蔣萬安從去年2月開始，就有大力支持國產疫苗開發的發言。對於近日藍營猛攻國產疫苗，民進黨立委鄭運鵬指出，去年2月立院院會表決的時候，時任國民黨團書記長蔣萬安說「我認為特別條例裡，針對疫苗及對抗病毒藥物，應該給研發團隊正向的鼓勵及激勵」。
去年7月31日，因本土疫情平穩，全世界均競相投入疫苗研發，蔣萬安與前國民黨立委陳宜民共同召開記者會，針對國內疫苗開發進度落後其他國家，希望政府在預算、法規、政策給予大力支持跟協助，希望儘快開發安全無虞的國產疫苗。
包括去年9月，蔣持續督促國產疫苗加速研發，他於立院質詢時表示，「現在國內研發疫苗的進度要再加把勁了，希望能加快研發，我們發現國內疫苗研發最樂觀也要到明年第二季。」
但到了今年，高端於7月7日寄出邀請函，盼蔣萬安等立委前去參訪，蔣卻拒絕出席，不願替高端背書。對此，蔣萬安事後說明，參訪高端疫苗廠並非當時重點，他指出「面對高端疫苗EUA審核爭議，政府應盡快讓相關資料、數據公開供各界透明檢視，並與全民做好溝通、取得社會信任」，與國民黨立委一同質疑高端違法。
林為洲搶頭香登記高端 承諾兌現
唯一言行前後一致的國民黨立委是林為洲，他過去曾公然答應「把手臂留給國產疫苗」，他於7月27日開放登記首日就完成預約高端，說到做到。
另一位說到做到的人，還有國民黨前主席洪秀柱，洪於今年5月21日提議願協助蔡政府爭取購買大陸疫苗，盼執政當局不要再搞「政治防疫」，趕緊接受大陸經過WHO認可的疫苗，唯有疫苗管道來源多元，台灣民眾的生命才有保障。
7月8日洪秀柱即在臉書公布，自己前往大陸參加第四屆海峽兩岸青年發展論壇，已經在浙江接受科興疫苗接種。
馬英九籲全民配合CDC 一個月後自己先開罵
此外，前總統馬英九與周美青曾在5月22日、疫情最嚴峻時一同現身，呼籲全民配合指揮中心、遵守防疫指引，待疫情平穩後，再檢討該負責的人。
一個月後，馬英九開始於臉書上多次發文批評政府無能失職、草菅人命，並呼籲監察院、金管會等獨立機關，針對是3＋11、諾富特事件、禁止普篩、疫苗採購不力展開調查與究責。
馬當時解釋，「在疫情未歇的此時，如果不檢討追究相關政府官員的疏失與責任，悲劇還會不斷發生」，態度大轉彎。