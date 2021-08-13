電金傳同步下殺！台股盤中一度大跌225點、失守萬七關卡
美股收漲，道瓊及標普500指數收在紀錄高點，台股則在電子、金融及傳產股同步走弱下，今（13）日早盤是開低走低，更一度跌破萬七大關，下探16994.77點，重挫225.17點，不過，盤中水泥股逆勢漲，航運股則在平盤上下震盪，而大盤目前跌幅收斂至200點以內，回到萬七之上震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-08-13 12:02:36
由於最新就業數據顯示美國經濟正穩健復甦，投資人感到樂觀，美股道瓊工業指數及標普500指數連續第3個交易日收在紀錄高點，其中道瓊工業指數漲14.88點，漲幅0.04%，收在35499.85點；標普500指數漲13.13點，漲幅0.30%，收4460.83點；那斯達克指數上揚51.13點，漲0.35%，收14816.26點。
不過，台股今日則是開低走低，以17216.34點、小跌3.6點開出，隨後賣壓出籠，電子、金融及傳產同步下殺，跌勢更擴大逾200點，並失守萬七大關，一度下探16994.77.點，大跌225.17點，不過，水泥類股仍逆勢走揚，航運、造紙及油電燃氣股也相對抗跌，而目前大盤跌幅收斂至200點以內，在萬七之上震盪。