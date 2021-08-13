劉德華被指控抄襲　遭陸導演索賠4.3億

天王劉德華出道40年來，幾乎零負評，無論是歌手還是演員，都能看見他兢兢業業的工作態度，這也是他人氣始終不消退的原因之一。而近來他主演、監製的電影《掃毒2：天地對決》，竟然被大陸導演指控抄襲。

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大陸導演苟鈺生指控劉德華的電影《掃毒2：天地對決》中的人物設定、故事結構、劇情、拍攝手法等，抄襲了他在2006年拍攝的電影《完美情人》，因此以侵權糾紛告上法院，並向劉德華方面提出9999.9999萬元人民幣（約台幣4.3億）的天價賠償金，而北京知識產法院已經決定立案處理。

▲劉德華的電影被指控抄襲。（圖／NOWnews資料照）

▲苟鈺生指控劉德華的電影《掃毒2：天地對決》抄襲，北京知識產權法院已經立案處理。（圖／翻攝苟鈺生微博）

對此消息，電影《掃毒2：天地對決》的出品方「寰宇娛樂有限公司」發表聲明，聲明中提到：「我司至今尚未收到法院的正式通知及相關法律文書。同時，該電影是一部原創電影，我司在出品該電影時已得到三位原創編劇邱禮濤先生、李敏小姐及李昇先生的授權劉德華先生，我司及該電影之出品單位並無侵害任何第三方之著作權。目前，該案件現已交由律師全權處理，我司不再作任何回應。特此聲明！」