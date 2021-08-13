名家論壇》張銘祐／「憲法九二」跟破抹布一樣

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而國民黨跟中國有太多的利益糾葛，變得畏畏縮縮的瞻前顧後，尤其所謂的九二共識已經失去正當性，尤其「共識」一詞應該是雙方都有相同的「認知」，中國已經多次表明「只有一個中國原則」，而國民黨卻在死胡同裡打轉，從2020年敗選到現在江啟臣，一開始說要全面檢討兩岸主張、世代辯論，結果阿公阿嬤們開始指指點點，七湊八湊來個「憲法九二」。
憲法九二，根本是亂七八糟的臭抹布，因為北京已經定義「九二共識一中原則」，也就是沒有中華民國的空間，而江啟臣也承接了馬英九的論述「不統、不獨、不武」的路線，硬要湊一個在中華民國憲法架構下的九二共識，這不是非常可笑嗎？因為還是沒有共識，因為北京也不會承認「中華民國憲法」的正當性，而且從國際賽事、影視產業、國際組織…ＲＯＣ（Republic of China）和國旗，對於北京來說就是「台獨或獨台」。
最近許多藝人被出征的原因，只是因為支持奧運上台灣選手，這樣就被小粉紅們出征，甚至又要公開主張「我不支持台獨」，可以見得國民黨無論任何主張、共識都是虛假，第一、有會談歷史事實，但沒有共識；第二、後產生的九二共識，北京早就破壞；第三、國民黨被牽制成為親中政黨，與國際脫軌；第四、一定要「九二」加個「共識」變成內部世代捆天繩；第五、不敢面對北京的威脅，畏畏縮縮脫離民意。
以上的五點，足以看得出來，不面對事實是國民黨從以前『騙』到現在，讓台灣才有今天的處境，但是民主與堅忍，還有台灣人的良善，才能得到世界今天被認同，而且大多數都稱我們為「台灣」。而國民黨另外兩位參選人也好不到哪裡去，因為朱立倫主張不用有新論述，要從「求同存異」提升為「求同尊異」，那就比臭抹布還臭，表示要維持現有的狀態，難道朱立倫一樣沒有看見北京的九二共識，跟朱主張的九二共識，是沒有共識？
倒是日前朱立倫拋出與美日修好關係，這個論點會比較務實一點，但也間接說明現在階段的國民黨已經脫離民主同盟的架構，原因當然不疑有他就是內部的紅色利益問題，但是這是國民黨的內部選舉，從過去韓國瑜不願訪華府，反而高調訪港與林鄭月娥，可以熟知「親中、九二共識框架」不改，國民黨從中國騙到台灣，然後又要繼續騙下去嗎？但能騙多久呢？
●作者：張銘祐／政治評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com